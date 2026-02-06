El Museu de la Mineria de Súria incorpora una nova fotografia històrica dels primers anys d’activitat
La imatge ofereix una vista general del poble durant la dècada de 1920, i permet visualitzar l’estat de les instal·lacions mineres en els primers anys d’explotació de la potassa
Regió7
Súria
El Museu de la Mineria de Súria ha incorporat una nova fotografia històrica de grans dimensions. La imatge ofereix una vista general de Súria durant la dècada de 1920, i permet visualitzar l’estat de les instal·lacions mineres en els primers anys d’explotació de la potassa. La fotografia original es conserva a l’Arxiu Municipal i va ser donada per Lídia Fuentes i Tudela. Amb posterioritat a la seva donació, la imatge va ser restaurada i netejada per iniciativa de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament.
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera