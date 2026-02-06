La Nit del Canet Kids i una sessió DJ al pavelló posaran la festa al Carnestoltes de Sant Fruitós de Bages
El dissabte 21 de febrer, el municipi oferirà activitats per a famílies i joves durant tot el dia
Regió7
Sant Fruitós de Bages celebrarà el Carnestoltes el dissabte 21 de febrer amb una programació variada pensada tant per al públic familiar com per al jovent.
La jornada s’iniciarà a les cinc de la tarda amb la trobada de la rua familiar a la plaça Alfred Figueras. Des d’aquest punt, la cercavila recorrerà els carrers del municipi, convidant petits i grans a lluir les seves millors disfresses. Durant l’acte es lliuraran premis en tres categories: millor disfressa, valorant-ne la complexitat i el procés d’elaboració; disfressa més original, premiant la creativitat i el factor sorpresa; i millor posada en escena, on es tindran en compte la coreografia i l’execució artística del grup.
A les set de la tarda, el pavelló d’esports acollirà el final de festa familiar amb el concert-espectacle La Nit del Canet Kids, una proposta musical que ofereix un viatge per la història de la música catalana a través dels seus grans èxits, pensada per ballar i gaudir en família. L’entrada al concert serà gratuïta.
La celebració continuarà a partir de les deu del vespre amb la programació adreçada al públic jove. La disbauxa començarà amb una cercavila amenitzada per la Xaranga Màgic, amb sortida des del Cobert de la Màquina de Batre. El recorregut finalitzarà al pavelló d’esports, on Bolleras Místikas i DJ Creuss faran ballar el públic fins ben entrada la matinada.
Les entrades per al concert jove tindran un preu de tres euros les anticipades i de cinc euros les del mateix dia. La venda es farà exclusivament en línia a través del web www.santfruitos.cat, fins a exhaurir l’aforament del recinte.
Cal recordar que els menors de 16 anys hauran de portar el full d’autorització d’assistència i anar acompanyats del pare, mare, tutor legal o adult responsable durant tota la seva estada al recinte. Les autoritzacions es podran descarregar des del mateix enllaç de venda d’entrades.
