Rebuig unànime dels partits de Sant Joan a l’actitud del PSC amb el porta a porta
En un comunicat conjunt, lamenten el comportament dels socialistes en l’últim ple, i els retreuen que qüestionin ara un model pactat i a punt d’implementar-se
El rebombori que s’ha generat a Sant Joan al voltant del sistema de recollida de residus porta a porta que s’implementarà a partir del dilluns 16 de febrer, ha unit els grups polítics amb representació a l’Ajuntament en contra de l’actitud adoptada darrerament pel PSC, que és el principal partit a l’oposició al consistori, a l’hora de qüestionar el nou model. Critiquen que ho faci ara, i sobretot les formes amb què diuen que el partit es va manifestar en l’últim ple, el 29 de gener, «fomentant el desordre i la tensió i creant una atmosfera d’hostilitat inacceptable» en el debat que es va fer sobre aquest punt.
Així ho expressen en un comunicat emès conjuntament pels grups municipals d’Alternativa per Sant Joan i Compromís amb Sant Joan, que formen govern, i també Junts, ERC i el regidor no adscrit Àngel Sàez, a l’oposició, i recorden que l’adopció del nou model ve «d’un procés democràtic, validat, legalment consolidat i econòmicament compromès», després que va obtenir el suport de 13 dels 17 regidors del consistori (el PSC hi va votar en contra) en la votació que es va fer al ple del 21 de març del 2024.
En la darrera sessió, ara fa una setmana, el PSC va mostrar la seva «preocupació» per la implantació d’aquest nou model que diu que no satisfà bona part dels veïns, alguns dels quals van assistir al ple, que es va tensar amb nombroses interrupcions per part del públic, que feia costat a les crítiques del PSC. Un ple que se celebrava poc després que els socialistes impulsessin una recollida de signatures en contra d’aquest nou sistema, i per dilluns hi ha convocada per les xarxes una manifestació també de rebuig (més informació al final de l’article).
Per tot plegat, els grups polítics signants del comunicat, expressen el seu malestar pel rebombori que s’ha generat pocs dies abans d’implementar el nou sistema, i acusen el PSC d’atiar-ho. En aquest sentit, i en relació amb la seva actitud al ple, li retreuen «que no hagi respectat» el Pacte Territorial de Residus promogut pel Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, que el PSC va ratificar en un ple anterior, i que insta a «evitar que la pujada de taxes de residus o altres temes relacionats amb la gestió de residus es puguin convertir en una eina de confrontament polític en els ajuntaments consorciats».
«El PSC falseja i menteix»
Segons expressen aquests grups en el comunicat, «el PSC falseja i menteix» quan parla de l’enquesta que es va fer en l’anterior mandat sobre les preferències dels ciutadans cap a un model o altre de recollida. Al ple, la portaveu del PSC i actual delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, va qüestionar la selecció d’aquest model basat en una enquesta amb unes 500 respostes en un municipi de més d’11.000 habitant. La resta de grups recorden que aquesta consulta es va fer durant la primavera del 2023, quan el PSC era al govern i Tortolero era la regidora de Participació Ciutadana i, per tant, «la responsable política de la consulta». Davant d’això, l’acusen de tenir una actitud «irresponsable, sabent que des de l’aprovació del model per ple, el març del 2024, el PSC mai no ha proposat una nova consulta».
Entre altres coses, també retreuen al PSC les crítiques que expressa pel cost més alt del porta a porta respecte el model de contenidors tancats, «quan els estudis econòmics demostren que la diferència de costos final no arriba a l’1 %». Finalment, l’acusen «d’atiar la por», quan el PSC parla «de la suposada violació de la intimitat, d’una vinculació del porta a porta amb la pesta porcina [pel fet de deixar les bosses al carrer], o d’un augment de la inseguretat». Amb això, diuen, «no qüestionen només l’opció de Sant Joan, sinó un model àmpliament implantat a més de 300 municipis catalans».
Una manifestació, dilluns
Mentrestant, veïns i veïnes de Sant Joan que diuen que es desmarquen de qualsevol partit polític, han convocat una manifestació, dilluns, contra el porta a porta. Serà a 2/4 de 7 a la plaça del CAP, i aniran fins a l’Ajuntament.
El col·lectiu ho ha difós a través de xarxes. Considera que aquest model els és perjudicial, entre altres coses perquè «ens obliga a deixar la brossa i recollir els cubells a les hores que l’Ajuntament vol, sense pensar en les persones grans, dependents i en la nostra llibertat»; que «tindrem la brossa davant de casa, i qualsevol podrà accedir-hi, deixant de banda la llei de protecció de dades»; que «els cubells estaran al mig de les voreres»; o que «els bars i restaurants obriran els diumenges amb tota la brossa orgànica, ja que dissabte no hi ha recollida».
No hi ha marxa enrere
Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica de Sant Joan, Toni Dorado, insisteix que el porta a porta s’implementarà el dia 16 tal com estava previst. Més enllà del suport majoritari que va tenir al ple del 2024, «hi ha un contracte al darrere, l’empresa ja ha adquirit tot el material, i ja hem repartit una gran quantitat dels cubells que es necessiten».
El regidor sosté que una possible aturada «no es planteja», i alerta que fer-ho «repercutiria directament a la població», perquè s’hauria de fer front als costos econòmics que suposaria el trencament d’un contracte ja adjudicat i d’un servei «pel qual l’empresa ja ha fet una inversió». El contracte és per cinc anys.
- Sota un metre de neu: així és viure a Rubió, el poble més alt de Catalunya
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Un centenar de persones passen la nit a Sant Domènec per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa