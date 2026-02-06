Dos robatoris a un estanc en un mes i mig: "Estem completament desprotegits, desesperats i cansats"
Els propietaris de l'establiment del Pont de Vilomara estan preocupats per la repetició de l'atac i perquè es repeteix el mateix modus operandi
A l'estanc Ponsa del Pont de Vilomara saben que se'ls ha acabat dormir tranquils en molt de temps. Viuen sobre l'establiment, i s'han despertat de cop les dues vegades que els han entrat a robar a la botiga. Però pràcticament no hi han pogut fer res. La Montse, la propietària de l'estanc, confessa a Regió7 que "et sents molt vulnerable, estàs totalment desprotegit".
El primer cop va ser la matinada del 18 de desembre, com explica la Montse, la propietària de l'estanc. "Vam sentir un soroll i mires càmeres, mires alarmes, i quan vam baixar aquí, ja havien fet tota la feina". Els van entrar als volts de quarts de tres de la matinada, trencant un vidre a cops de roc. El cas està en investigació, i els Mossos d'Esquadra tenen les imatges de les càmeres de seguretat, però "ells venen encaputxats, amb guants, i no hi ha manera d'identificar-los". El robatori no va durar més de quatre minuts, i se'n van endur una quantitat important de tabac. "Ni registradores ni res". "Del tabac en poden treure suc fàcilment", afirma la Montse.
Però tornem al robatori. Curiosament, després del primer cas, un dels Mossos li va dir: "tranquil·la, perquè ara que t'han entrat, ja no et tornaran a entrar". Doncs s'equivocava.
I la matinada del 3 de febrer, sant tornem-hi. "El mateix modus operandi: el mateix aparador, la mateixa forma d'entrar, la mateixa hora... sabien on anaven, i com estava tot". L'única diferència és que "el primer cop eren dos i el segon, tres. I van tirar tres rocs".
Però a la casa ja no dormien tranquils, i es van despertar de seguida. "Baixes directament, i estaven dins. El meu fill se'ns va avançar, i cridant com un boig, van fugir". Aquesta vegada no es van arribar a emportar res, però el fill de la família va quedar ferit. Anava descalç i es va tallar amb els vidres de l'aparador. "Si no, un d'ells l'hauria agafat". Però, reflexiona la Montse, "I si l'agafes, què passa? Per què tota aquesta estona, l'alarma, els Mossos, els municipals... aquí no va aparèixer ningú. Quan van trucar de l'alarma, tot havia passat".
No vol dir que la policia no faci bé la seva feina. "No, no, clar, ells investiguen. Jo puc pensar que pot ser una persona o una altra, però els agents sense l'ordre d'un jutge no poden fer res. Els lladres tenen la llei de la seva part. I com que la primera vegada els va sortir bé... doncs tornem-hi".
Ara han posat reixes a tot l'estanc. "Amb 70 anys, que està obert, això no havia passat, mai a la vida. El vidre de per si ja val 2.500 euros. I ara hem hagut de fer una inversió de 3.000 més per les reixes".
Cansats, ara volen desfogar-se. "Fer rebombori i soroll, perquè la gent sàpiga com estem. Estem fatal. Perquè avui m'ha tocat a mi, un altre dia li tocarà a un altre". En aquest sentit, creu que al Pont de Vilomara "últimament, hi ha molta inseguretat. Com Manresa, o Sant Vicenç". I ho ha escrit a les xarxes socials, dient que "abans, a aquest poble tots ens coneixíem, amb gent que se'l sentia seu, però ara hi ha qui està a veure de què pot viure". La Montse lamenta que "el meu fill s'ha fet mal, i si no els agafen, si no hi ha un judici... I sort que ha estat poca cosa".
Els propietaris de l'estanc han parlat amb l'alcaldessa i han demanat més inversió en seguretat, però sabent que així i tot, és complicat. La reflexió final de la Montse és qie "tot el que ha de funcionar, no funciona".
