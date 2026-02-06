Sant Fruitós de Bages convida a viure la Festa de l’Arròs des de dins amb un paquet turístic exclusiu
L'experiència està pensada per a visitants i permet descobrir la festa més emblemàtica del municipi, compartir un àpat popular i endinsar-se en la cultura i la gastronomia locals
Regió7
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages posa a la venda un paquet turístic experiencial per viure des de dins la tradicional Festa de l’Arròs, una de les celebracions més emblemàtiques i amb més història del municipi. La proposta està pensada especialment per a persones vingudes de fora, amb l’objectiu que puguin conèixer tots els detalls de la festa, compartir un àpat popular i descobrir la cultura i la gastronomia del poble bagenc.
L’experiència tindrà lloc el diumenge 15 de febrer de 2026, de 2/4 de deu del matí a les tres de la tarda, i inclou un complet programa d’activitats:
- Esmorzar popular amb botifarrada
- Passeig pel Bosquet i la plaça Alfred Figueras per viure l’ambient de la Festa
- Visita a la “cuina” de l’Arròs, amb la possibilitat de fotografiar-se amb els vestits tradicionals i remenar l’Arròs
- Vermut per emportar
- Dinar de l’Arròs a la zona del Bosquet
El preu del paquet és de 25 euros per a dues persones i es pot adquirir a través del web: https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentsantfruitos?lang=es_ES.
