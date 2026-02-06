Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
TractoradaRestabliment de l'R4Manifestació de docentsFesta de la LlumSix sevenMissió 'marciana'PAHC Bages
instagramlinkedin

Sant Fruitós de Bages convida a viure la Festa de l’Arròs des de dins amb un paquet turístic exclusiu

L'experiència està pensada per a visitants i permet descobrir la festa més emblemàtica del municipi, compartir un àpat popular i endinsar-se en la cultura i la gastronomia locals

La Festa de l'Arròs 2025

La Festa de l'Arròs 2025 / Arxiu/Ariadna Gombau

Regió7

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages posa a la venda un paquet turístic experiencial per viure des de dins la tradicional Festa de l’Arròs, una de les celebracions més emblemàtiques i amb més història del municipi. La proposta està pensada especialment per a persones vingudes de fora, amb l’objectiu que puguin conèixer tots els detalls de la festa, compartir un àpat popular i descobrir la cultura i la gastronomia del poble bagenc.

L’experiència tindrà lloc el diumenge 15 de febrer de 2026, de 2/4 de deu del matí a les tres de la tarda, i inclou un complet programa d’activitats:

  • Esmorzar popular amb botifarrada
  • Passeig pel Bosquet i la plaça Alfred Figueras per viure l’ambient de la Festa
  • Visita a la “cuina” de l’Arròs, amb la possibilitat de fotografiar-se amb els vestits tradicionals i remenar l’Arròs
  • Vermut per emportar
  • Dinar de l’Arròs a la zona del Bosquet

Notícies relacionades i més

El preu del paquet és de 25 euros per a dues persones i es pot adquirir a través del web: https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentsantfruitos?lang=es_ES.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sota un metre de neu: així és viure a Rubió, el poble més alt de Catalunya
  2. La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
  3. Un centenar de persones passen la nit a Sant Domènec per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa
  4. Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat
  5. Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
  6. Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
  7. Els Mossos creen expectació preparant un desallotjament al centre de Manresa
  8. Una allau de peticions deixa sense pagar més de la meitat de les ajudes per retirar amiant a Catalunya

Nits de Carnaval: un Punt Lila vetllarà per una festa amb respecte

Nits de Carnaval: un Punt Lila vetllarà per una festa amb respecte

10 € de descompte per veure Llibert Fortuny

10 € de descompte per veure Llibert Fortuny

Afectacions de trànsit per gravar un nou vídeo promocional del monoplaça de l'equip de l'EPSEM

Afectacions de trànsit per gravar un nou vídeo promocional del monoplaça de l'equip de l'EPSEM

La Fiscalia demana 5 anys de presó per a un acusat d’abusar sexualment de la filla menor d’edat de la seva parella a Berga

La Fiscalia demana 5 anys de presó per a un acusat d’abusar sexualment de la filla menor d’edat de la seva parella a Berga

Els docents catalans mantenen la vaga de l’11 de febrer i anuncien un «cicle indefinit de mobilitzacions»

Els docents catalans mantenen la vaga de l’11 de febrer i anuncien un «cicle indefinit de mobilitzacions»

Resolt un robatori molt "nadalenc" a Igualada

Resolt un robatori molt "nadalenc" a Igualada

La mestra Alba Baltiérrez i l’escoltisme de Manresa guanyen els Premis Séquia 2026

La mestra Alba Baltiérrez i l’escoltisme de Manresa guanyen els Premis Séquia 2026

Sant Fruitós de Bages convida a viure la Festa de l’Arròs des de dins amb un paquet turístic exclusiu

Sant Fruitós de Bages convida a viure la Festa de l’Arròs des de dins amb un paquet turístic exclusiu
Tracking Pixel Contents