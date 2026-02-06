Sant Salvador de Guardiola posa en marxa el nou sistema de contenidors tancats
El model de gestió de residus, impulsat pel Consorci del Bages, entrarà en funcionament el dilluns 9 de febrer després de mesos de treball informatiu i preparació
Regió7
L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha culminat el procés d’implantació del nou model de gestió de residus amb contenidors tancats, impulsat pel Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. El sistema entrarà en funcionament el pròxim dilluns 9 de febrer, després de mesos de feina informativa i de preparació al municipi.
Durant les darreres setmanes, s’han dut a terme diverses xerrades informatives adreçades a la ciutadania, així com el repartiment dels kits de reciclatge, formats pel bujol i la targeta identificativa necessària per obrir els contenidors. Cal destacar que el 80% de les llars del municipi ja han recollit el kit, un percentatge que el Consorci del Bages considera satisfactori i dins dels estàndards habituals en municipis on s’ha implantat aquest model.
Paral·lelament, també s’han impulsat accions de sensibilització i divulgació ambiental, com la visita al Parc Ambiental de Bufalvent, que va permetre conèixer de primera mà el tractament dels residus i la importància de separar correctament les deixalles. Aquesta sortida va tenir molt bona acollida i va reforçar el missatge sobre la necessitat d’avançar cap a un model més sostenible.
Actualment, els contenidors ja estan instal·lats i a punt per entrar en funcionament, marcant l’inici d’una nova etapa en la gestió dels residus. L’objectiu principal d’aquest canvi és millorar els percentatges de reciclatge, assolir els objectius fixats per la Unió Europea, reduir la fracció resta i fomentar una separació més eficient.
L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola és conscient que, com en tots els municipis on s’ha implantat aquest sistema, els primers dies poden generar algunes molèsties o incidències. Tot i això, es compromet a donar-hi resposta amb la màxima rapidesa i acompanyar la ciutadania durant aquest període d’adaptació. L’equip municipal agraeix la bona predisposició i la col·laboració de la majoria dels veïns i veïnes, un aspecte clau per fer possible aquest canvi i avançar plegats cap a un municipi més sostenible.
