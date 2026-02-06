S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
Les víctimes van ser ateses de ferides menys greus a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa
La Policia Local de Manresa busca un individu que ahir a la tarda hauria atropellat dues persones a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa. Segons fonts del cos policial, l'accident es va produir al voltant de tres quarts de cinc de la tarda a l'alçada del número 60 d'aquesta via, quan les dues persones, una noia de 24 anys i una nena de 9, travessaven el carrer. Però en comptes d'aturar-se a atendre-les, el vehicle causant es va fer escàpols.
Les persones ferides van ser ateses per personal sanitari en un primer moment al lloc dels fets i posteriorment van ser traslladades l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, en estat menys greu. A hores d'ara, la Policia busca aquest individu, que conduïa un vehicle de la marca Renault.
- Sota un metre de neu: així és viure a Rubió, el poble més alt de Catalunya
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Un centenar de persones passen la nit a Sant Domènec per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- Els Mossos creen expectació preparant un desallotjament al centre de Manresa
- Una allau de peticions deixa sense pagar més de la meitat de les ajudes per retirar amiant a Catalunya