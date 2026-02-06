Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa

Les víctimes van ser ateses de ferides menys greus a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa

Un cotxe de la Policia Local durant una actuació a Manresa

Un cotxe de la Policia Local durant una actuació a Manresa / Arxiu / Regió7

Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local de Manresa busca un individu que ahir a la tarda hauria atropellat dues persones a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa. Segons fonts del cos policial, l'accident es va produir al voltant de tres quarts de cinc de la tarda a l'alçada del número 60 d'aquesta via, quan les dues persones, una noia de 24 anys i una nena de 9, travessaven el carrer. Però en comptes d'aturar-se a atendre-les, el vehicle causant es va fer escàpols.

Les persones ferides van ser ateses per personal sanitari en un primer moment al lloc dels fets i posteriorment van ser traslladades l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, en estat menys greu. A hores d'ara, la Policia busca aquest individu, que conduïa un vehicle de la marca Renault.

