Un altre aeri va funcionar durant set anys als ‘peus’ de Montserrat
Va ser el funicular que del 2005 al 2012 va connectar Esparreguera i Olesa, però que en època de retallades va acabar aturat i desmantellat
L’estiu del 2017 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va desmuntar definitivament l'aeri que connectava Olesa de Montserrat i Esparreguera i que estava sense funcionar des del 2012. L'alta despesa de manteniment d'una infraestructura aturada (350.000 euros anuals, segons FGC), en una època de crisi econòmica i retallades i la necessitat de rellevar les cabines de l'aeri de Núria van portar l'empresa pública ferroviària a prendre una decisió que ja seria irreversible.
La història d’aquest aeri va ser el d'una instal·lació que ja va néixer molt qüestionada per la seva viabilitat, però una promesa electoral de Felip Puig, aleshores conseller de Política Territorial i Obres Públiques, a Esparreguera va acabar en un projecte i una obra que mai no va sortir a compte.
L'aeri tenia la virtut de connectar Esparreguera i Olesa en només 4 minuts, una alternativa més ràpida al vehicle privat, però les cabines eren per a una dotzena de persones i, en tot el dia, el transport, si tots els viatges es feien amb la màxima ocupació, es limitava a 180 persones en cada sentit. L’objectiu era apropar els esparreguerins a la línia de Ferrocarrils de la Generalitat que, de Manresa a Martorell i d’aquí cap a Barcelona, passa per Olesa.
Les previsions el 2005 eren de 250.000 viatges anuals, però es va topar amb una demanda real de 98.859 viatges l'any 2010 (amb una demanda de 42.529 usuaris a l'estació d'Esparreguera). L'índex de cobertura de l'activitat era del 26%, per sota del 80% dels serveis de FGC.
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat