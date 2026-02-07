Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un altre aeri va funcionar durant set anys als ‘peus’ de Montserrat

Va ser el funicular que del 2005 al 2012 va connectar Esparreguera i Olesa, però que en època de retallades va acabar aturat i desmantellat

Estrena de l'aeri entre Esparreguera i Olesa, el 2005

Estrena de l'aeri entre Esparreguera i Olesa, el 2005 / ARXIU/OLIVA CASANOVAS

David Bricollé

David Bricollé

Manresa

L’estiu del 2017 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va desmuntar definitivament l'aeri que connectava Olesa de Montserrat i Esparreguera i que estava sense funcionar des del 2012. L'alta despesa de manteniment d'una infraestructura aturada (350.000 euros anuals, segons FGC), en una època de crisi econòmica i retallades i la necessitat de rellevar les cabines de l'aeri de Núria van portar l'empresa pública ferroviària a prendre una decisió que ja seria irreversible.

La història d’aquest aeri va ser el d'una instal·lació que ja va néixer molt qüestionada per la seva viabilitat, però una promesa electoral de Felip Puig, aleshores conseller de Política Territorial i Obres Públiques, a Esparreguera va acabar en un projecte i una obra que mai no va sortir a compte.

L'aeri entre Olesa i Esparreguera va funcionar fins al 2012

L'aeri entre Olesa i Esparreguera va funcionar fins al 2012 / ARXIU/OLIVA CASANOVAS

L'aeri tenia la virtut de connectar Esparreguera i Olesa en només 4 minuts, una alternativa més ràpida al vehicle privat, però les cabines eren per a una dotzena de persones i, en tot el dia, el transport, si tots els viatges es feien amb la màxima ocupació, es limitava a 180 persones en cada sentit. L’objectiu era apropar els esparreguerins a la línia de Ferrocarrils de la Generalitat que, de Manresa a Martorell i d’aquí cap a Barcelona, passa per Olesa.

Les previsions el 2005 eren de 250.000 viatges anuals, però es va topar amb una demanda real de 98.859 viatges l'any 2010 (amb una demanda de 42.529 usuaris a l'estació d'Esparreguera). L'índex de cobertura de l'activitat era del 26%, per sota del 80% dels serveis de FGC.

