La Generalitat preveu obrir al sector privat l’execució d’obra a la C-55 cap al nord
El Govern explora incloure dins d’aquesta fórmula 23 milions d'euros per a la transformació de la carretera entre Manresa i Súria en 2+1
Glòria Ayuso
La Generalitat preveu obrir aquest mes de febrer una consulta al mercat per a explorar l'obertura de concessions per a executar obres en carreteres, entre les quals destaca especialment la C-55 des de Manresa cap al nord. També n’inclou al metro de Barcelona.
En el cas de la C-55, fa referència al programa de carreteres que es va presentar fa mesos per aplicar-hi el model anomenat 2+1, que és el que ja es va començar a aplicar fa una dècada i de manera pionera a Catalunya al tram sud. Consisteix a fer eixamplaments de calçada per introduir dobles carrils (o carrils d’avançament) alternats en les dues direccions.
En concret, el Govern preveu destinar 23 milions d'euros fins a 2030 a la transformació de la C-55 entre Manresa i Súria en una carretera 2+1 fins a 2030 per a millorar la seguretat viària.
Primer s'ha treballat de forma més immediata en la implantació en tota la C-55 entre Manresa i Solsona d'una banda sonora central per a alertar als conductors en cas d'invasió del carril contrari.
Però l'actuació ha d'anar molt més enllà. El Govern preveu aplicar aquesta divisió de carrils en 15 quilòmetres de la C-55 entre Manresa i Súria, el tram que registra major volum de trànsit, fins a 2030 i, en fases posteriors, intervindrà en l'àmbit entre Súria i Solsona —30 quilòmetres i una inversió estimada de 42 milions d'euros.
El programa 2+1 de carreteres és una iniciativa del Govern per a reduir els accidents, especialment els xocs frontals, perquè un altre element clau que preveu és el de reforçar la separació entre sentits, amb la instal·lació de mitjanes de formigó, tanques metàl·liques, pilones o zebrat rugós i ample. El departament sosté que, per les experiències prèvies, pot disminuir entre un 80% i un 100% els accidents mortals en els trams on s'aplica.
L’abril de l’any passat, l’executiu socialista va posar nomenclatures i calendari a l’extensió d’aquest model que es pot dir que, a Catalunya, va ‘néixer’ al Bages. I en clau local va concretar és que, en els pròxims cinc anys, el 2+1 s’implantarà a 30 quilòmetres més de la C-55 en el seu pas per aquesta comarca, i que per primer cop ho farà també de Manresa cap al nord. Fins ara, només s’havia aplicat en el tram sud, que igualment també en guanyarà en aquesta operació.
Un pla aprovat que al llarg del que queda d’aquesta dècada vol transformar amb aquesta estructura un total de 390 quilòmetres de carreteres arreu del país, que s’afegiran als 35 que ja hi ha fets o en execució en aquests moments, fins a sumar-ne un total de 425 repartits entre 24 vies de tot el país. Com es deia, en el cas de la Catalunya Central afecta el Bages, i en concret la C-55, i més indirectament el Moianès, ja que també es preveu implantar a la C-59, però en el tram del Vallès (a Caldes de Montbui).
Tram nord i tram sud
A la C-55, el pla aprovat pel Govern suposarà estendre aquest 2+1 des de Manresa (amb inici com a punt de referència a la rotonda de la Petrocat, a la confluència amb l’eix Transversal) fins a Súria. Són un total de 14 km continus, però que com a projectes i temps de materialització es divideixen en tres trams, que és el que l’aprovació de l’executiu ha permès concretar. Des de Manresa fins a Sant Joan de Vilatorrada s’ha programat per al 2026. Seran un total de 3 km amb una inversió prevista de 2,6 milions d’euros. Però dins d’aquest mateix any (el vinent) es preveu iniciar també el tram que li donarà continuïtat, des de Sant Joan fins a Callús: 2,3 km més i una inversió prevista de 6,4 milions.
Un cop completat aquest recorregut, per arribar fins a Súria, tal com preveu el pla, caldrà esperar fins al període 2028-2030. Serà la intervenció de més longitud en aquest tram nord, de 8,6 km, tot i que en aquest cas no hi ha encara estimació pressupostària. Són projectes (els majoritaris d’aquest pla), la redacció dels quals s’aniran fent entre aquest any i el 2027, per executar-los al final d’aquesta dècada.
Dins d’aquest mateix període s’inclou també un nou tram al sud. D’una manera molt més genèrica, ja que es parla del traçat entre Castellbell i el Vilar i Abrera, en un total de 16 km, tot i que hi ha punts d’aquest recorregut que ja tenen estructura de 2+1. Per exemple, amb l’obra que s’està fent ara just abans i després del túnel de Bogunyà, o amb la que ja es va completar fa uns tres anys entre l’estació de l’aeri de Montserrat i el túnel que hi ha abans del viaducte de la Puda.
El tren transversal, de nou
Aquests plans els ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, al Fòrum Europa Tribuna Catalunya, en el que ha qualificat de «projectes estratègics a través dels quals el Govern explora noves fórmules de col·laboració publicoprivada».
En aquest context, Paneque ha tornat a parlar de la ‘resurrecció’ del projecte del tren transversal. Ho ha fet quan, en l’àmbit de la mobilitat, ha destacat que, «Entre els objectius estratègics», un dels principals és «enfortir un transport públic eficient, construir un únic sistema de mobilitat català, planificar les grans infraestructures pendents com l'eix transversal i orbital ferroviaris», amb la voluntat que «en un futur el transport públic pot assegurar una mobilitat, no només sostenible, sinó també l'única que pot ser ordenada».
