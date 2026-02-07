L’accessibilitat a Montserrat va tenir sobre la taula un tren monoraïl i un funicular terrestre
Van ser dues de les opcions que formalment es van arribar a estudiar a final de la dècada dels 80, i una dècada i mitja més tard es va posar en marxa el nou cremallera
Quan, a final de la dècada dels 80 del segle passat, es va començar a plantejar com dotar l’accés a Montserrat d’un nou sistema de transport col·lectiu (en aquell moment només hi havia l’aeri actual), es va acabar treballant sobre quatre possibilitats. L’una és la que, una dècada i mitja després, va acabar fructificant: el nou tren cremallera, versió modernitzada, però que partia del mateix sistema i (pràcticament) traçat que l’antic. L’altra, el de fer un nou (segon) aeri que sortiria de Monistrol.
Però, com dèiem, encara es van valorar dues opcions més. L’una era una alternativa al cremallera, amb moltes similituds (plantejament, traçat) al que es va acabar fent, però que es diferenciava del sistema tècnic de desplaçament. En aquest cas, el que es proposava era un monoraïl, en el qual el tren viatja en ‘suspensió’. La van fer l’any 1988 els enginyers Eduard Farrés, de Manresa, i Josep Maria Sisó, de Sabadell, i es va concretar en un treball elaborat per la companyia suïssa Intamin AG. Aquest projecte, per al qual es va calcular en aquell moment una inversió d’uns 4.500 milions de pessetes (uns 30 milions d’euros), sí que situava l’inici de la línia a Castellbell, tal com feia l’antic cremallera. El recorregut total, d’uns 8 quilòmetres, incloïa dues estacions intermèdies, una de les quals connectaria amb l’estació de Ferrocarrils de Monistrol i amb l’actual C-55, i el temps de viatge s’havia calculat que seria de vint minuts.
En la mateixa línia, l’empresa EM també va presentar el projecte d’un tren monobiga, que preveia disposar de vuit combois amb una capacitat per a unes 120 persones assegudes i una novena unitat de reserva. També es calculava un temps de recorregut d’uns vint minuts. Aquest tren s’hauria desplaçat sobre una biga en forma de T, a la qual hauria anat adherit mitjançant quatre rodes pneumàtiques, dues de locomotores i dues de centradores del comboi. Aquesta biga es preveia instal·lada uns 5 metres del terra, la qual cosa es considerava ideal per evitar l’impacte de possibles esllavissades, atesa la complexa orografia que salva el traçat.
La quarta opció de transport que es va arribar a analitzar va ser la d’un funicular terrestre, el sistema de transport que ja hi ha a Montserrat per apropar el visitant des de la zona del monestir fins a la Santa Cova i fins a l’àrea de Sant Joan (a 1.000 metres d’altitud). Segons es detallava en l’article publicat el febrer de 1990 a la revista ‘Espais’, que en aquell moment editava la conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, aquest estudi va ser realitzat el 1983 per la direcció general de Transports i consistia en la instal·lació d’un funicular clàssic (però amb trens de dos o quatre cotxes) que podria arribar a transportar uns 5.000 viatgers/hora.
El que es plantejava era una línia amb un recorregut de 1.215 metres de longitud que salvava un desnivell de 560 metres. Les estacions se situaven, la inferior al costat de la C55 (davant de la de l’aeri) i la de Montserrat a prop de la plaça de l’Abat Oliba. El traçat s’havia d’obrir pas pel mateix torrent que, per dalt, salva l’aeri i es preveia un temps de recorregut de tres minuts. Un dels inconvenients principals era la dificultat per habilitar aparcament i la llunyania del poble de Monistrol.
