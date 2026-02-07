Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans de cap de setmanaAlícia RomeroRevolta PagesaBaikBorrasca MartaPremis Séquia 2026Baxi Manresa
instagramlinkedin

Mor Marissa Terra, regidora i portaveu d’ERC a Sant Feliu Sasserra

Era directora de la coral i membre de la comissió de la Fira de les Bruixes

Marissa Terra i Salada ha mort a l'edat de 64 anys

Marissa Terra i Salada ha mort a l'edat de 64 anys / ERC BAGES

David Bricollé

David Bricollé

Sant Feliu Sasserra

Marissa Terra i Salada, que actualment era regidora d’Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Feliu Sasserra i portaveu del seu grup municipal a l'Ajuntament (que és a l'oposició) ha mort a l'edat de 64 anys després de no poder superar una malaltia. La vetlla tindrà lloc aquest diumenge de 4 a 8 de la tarda al tanatori de Prats del Lluçanès i, dilluns a les 11 del matí, el comiat a l'església parroquial de Sant Feliu Sasserra.

Així ho ha comunicat ERC Catalunya Central, que ha volgut transmetre el condol i escalf a la seva família i amics, «i recordar el seu compromís, bonhomia i dedicació per millorar el benestar dels seus veïns i veïnes, i per la llibertat del país».

Terra era advocada de professió i va encapçalar la candidatura d'ERC-AM a Sant Feliu Sasserra a les darreres eleccions municipals.

Notícies relacionades i més

Esquerra l’ha recordada com «una dona molt vital que també estava implicada en el món associatiu local com a directora de la coral i membre de la comissió de la Fira de les Bruixes». Actualment també formava part de l'Executiva Comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya al Bages.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
  2. S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
  3. Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
  4. La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
  5. Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
  6. Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
  7. Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
  8. Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat

Mor Marissa Terra, regidora i portaveu d’ERC a Sant Feliu Sasserra

Mor Marissa Terra, regidora i portaveu d’ERC a Sant Feliu Sasserra

Laia Aleixandri es trenca l’encreuat i diu adeu al curs

Laia Aleixandri es trenca l’encreuat i diu adeu al curs

Els usuaris de Rodalies surten al carrer per exigir un servei digne: «La situació és insostenible»

Els usuaris de Rodalies surten al carrer per exigir un servei digne: «La situació és insostenible»

L'R4 recupera el servei de tren entre Martorell i L'Hospitalet de Llobregat

L'R4 recupera el servei de tren entre Martorell i L'Hospitalet de Llobregat

Camins de muntanya: un pla de millora pel dia a dia i l'oci turístic

Camins de muntanya: un pla de millora pel dia a dia i l'oci turístic

Seguretat a Puigcerdà: més càmeres, més modernes

Seguretat a Puigcerdà: més càmeres, més modernes

L’«efecte rebot», la gran preocupació dels metges en el tractament de l’obesitat

L’«efecte rebot», la gran preocupació dels metges en el tractament de l’obesitat

“El boom dels camioners”: sous que sorprenen i una demanda que no para de créixer

“El boom dels camioners”: sous que sorprenen i una demanda que no para de créixer
Tracking Pixel Contents