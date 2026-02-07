Mor Marissa Terra, regidora i portaveu d’ERC a Sant Feliu Sasserra
Era directora de la coral i membre de la comissió de la Fira de les Bruixes
Marissa Terra i Salada, que actualment era regidora d’Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Feliu Sasserra i portaveu del seu grup municipal a l'Ajuntament (que és a l'oposició) ha mort a l'edat de 64 anys després de no poder superar una malaltia. La vetlla tindrà lloc aquest diumenge de 4 a 8 de la tarda al tanatori de Prats del Lluçanès i, dilluns a les 11 del matí, el comiat a l'església parroquial de Sant Feliu Sasserra.
Així ho ha comunicat ERC Catalunya Central, que ha volgut transmetre el condol i escalf a la seva família i amics, «i recordar el seu compromís, bonhomia i dedicació per millorar el benestar dels seus veïns i veïnes, i per la llibertat del país».
Terra era advocada de professió i va encapçalar la candidatura d'ERC-AM a Sant Feliu Sasserra a les darreres eleccions municipals.
Esquerra l’ha recordada com «una dona molt vital que també estava implicada en el món associatiu local com a directora de la coral i membre de la comissió de la Fira de les Bruixes». Actualment també formava part de l'Executiva Comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya al Bages.
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat