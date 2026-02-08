Els joves de Balsareny es fan seva la Festa dels Traginers
La població ha celebrat aquest cap de setmana la 84a edició de l'esdeveniment més esperat, enguany amb una participació "extraordinària” de noves generacions que s'hi afegeixen i garanteixen continuïtat
“Balsareny fou des de sempre un poble de pas de traginers i sojorn d'aquests. Avui celebrem aquesta festa per rememorar-ho”. Amb aquestes paraules, Jacint Orriols, narrador de la rua des de fa cinquanta anys, ha recordat el sentit profund d’una celebració de la Festa dels Traginers, que enguany ha arribat a la seva 84a edició. “Ara tinc 75 anys, però quan era petit ja sortia a la cavalcada amb un burret”, explicava. A més, valora aquesta edició amb molta alegria, “estem molt contents perquè la participació de joves, nens i nenes ha estat extraordinària”. L'organització calvulava ahir que la festa havia congregat unes 11.000 persones.
L’acte més tradicional i multitudinari ha estat aquest diumenge al matí i s’ha iniciat amb els gegants i gegantons de Balsareny, en Marc i na Maria, acompanyats de la mula Merlet i el gegantet Cisco, seguits de la colla de bastoners del poble, mentre Antoni Quesada, el mossèn, beneïa el pas dels animals per primera vegada.
Sota “un bon sol que molesta i tot”, com comentaven alguns espectadors, una corrua de 22 traginers adults i 11 de joves ha avançat per la carretera de Moià amb carruatges carregats d’herbes, sacs, fems, raïm i pans, fent recordar als carrers del poble la tradició traginera. Després d’anar a buscar el banderer, Xavier Casaldàliga, acompanyat dels seus fills i cordonistes, Joan i Maria; a la núvia, Laura Herrera Vall; el nuvi, Xavi Vall i a la mare de la núvia, Anna Vall, la rua s’ha posat en marxa amb la participació de la Cobla Ciutat de Manresa i convidats d’arreu de Catalunya.
Amb prop d’una vuitantena d’animals, entre cavalls, mules, rucs i ponis, i una trentena de carros, la cavalcada ha reafirmat el seu caràcter central dins la Festa dels Traginers, enguany amb una presència destacada d’indumentària i estris d’època rere el bestiar. El casament representat aquest any, però, no ha estat real, a diferència d’algunes edicions anteriors. La celebració també ha reconegut la figura del Traginer d’Honor, una distinció que es concedeix biennalment des del 2011, i que enguany ha nomenat Josep Arnau i Tomàs. Durant la setmana de Festa Major, es col·locaran plaques a les cases de totes les persones que han estat nomenades Traginers d’Honor al llarg d’aquestes vuit edicions.
Marc Rabeya, de l’organització de la festa, ha destacat que la singularitat de la tradició a Balsareny són les càrregues amb bast. Una quinzena d’animals han desfilat amb aquesta estructura tradicional que permetia transportar mercaderies allà on els carros no podien arribar, “el traginer anava a les cases de pagès amb l’animal perquè pel carrer no hi passaven els carros”. Fems, mel, llet, aigua o altres subministraments que antigament es venien casa per casa han tornat a recórrer els carrers del poble, recordant aquest ofici “tan antic, noble i esforçat”, com ha dit Orriols. A més, Rabeya ha subratllat que a la cavalcada hi participen molts animals del Bages, però se’n fan venir de més lluny –majoritàriament de Tarragona– perquè aquí no n’hi ha tants. “És un sector que cada vegada té menys animals i menys gent que s’hi dediquen”, els que han vingut de més lluny són de Falset.
El Mercat del Traginer ha eixamplat la festa, ja que per primer cop, s’ha celebrat tant dissabte com diumenge. Els mercaders han allargat la parada un dia més en una prova valorada positivament. Pere Bosch, d’Embotits Castellterçol, fa anys que no falla a la cita, “els diumenges eren molt bons dies, venia molta gent. Ahir va venir gent, però no va ser res espectacular, però estic content”.
Redouane Ennouni, fa 8 anys que coneix la Festa dels Traginers, ve des de Waterloo. És ferrador i té un museu d’eines de pagès i guarniments de bestiar. Orriols explica que “quan Ennouni va veure-ho per primer cop li va encantar, i a més de participar en la cavalcada representant un metge de la Creu Roja, arreu on va parla de la nostra festa”. Normalment, sobre la seva mula hi ha una llitera de l’exèrcit per portar ferits de guerra, aquest any, però, hi ha portat sacs. En la seva presentació durant la cavalcada, l’organització li ha entregat un quadre de reconeixement. Ennouni, però, no és l’únic estranger que participa en la festa, hi ha convidats del nord i del sud de França, i també de la Catalunya Nord. Després de la cavalcada, s’ha lliurat la bandera del gremi al nou banderer, el que ho serà el 2027 a la 85a edició: Àngel Ribalta Freixa.
