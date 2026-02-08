L’R4 de Renfe al Bages: amb quins serveis encara la setmana?
La línia tindrà de dilluns a dimecres una oferta de trens ‘normalitzada’, però alhora afectada per la vaga de maquinistes, mentre segueixen les obres actives i les limitacions de velocitat
La línia de Renfe del Bages, com gran part de la xarxa de Rodalies, afronta una nova setmana plena d’incerteses per als usuaris. Aquest diumenge es compleixen vint dies de l’accident ferroviari mortal a l’R4 a Gelida que va desencadenar la paralització de la xarxa i que encara està completament trasbalsada, i dues setmanes que el tram que connecta amb Manresa està alterat, tot i que no pas aturat.
Així, doncs, just a les portes d’una setmana en la qual, segurament, la demanda del servei s’incrementarà (algunes universitats reprenen la plena activitat després d’un període d’exàmens i vacances), quin és exactament el panorama que hi ha l’R4 a Manresa?
D’entrada, com al conjunt de la xarxa, el servei a partir d’aquest dilluns 9 de febrer estarà molt condicionat pel que acabin fent els maquinistes amb la vaga anunciada fins dimecres.
Aquests últims dies el tram del Bages ha tingut circulació, però anòmala. Fins a aquest diumenge hi ha trens llançadora (que només feien cada hora el trajecte entre Manresa i Terrassa, amb un recorregut limitat en la velocitat a 30 km/h) i que es complementen amb el servei de bus alternatiu que fa sortides cada mitja hora, també per al tram Manresa-Terrassa, i que està habilitat des del primer dia d’afectació.
Ara bé, segons ha informat Renfe, per a aquests tres pròxims dies s’estableix un servei d’escenari de vaga. Què vol dir, això, a la pràctica? Vol dir que aquest dilluns 9, dimarts 10, i dimecres 11 de febrer no hi ha trens llançadora, sinó un servei de trens ‘normalitzat’, però en el context de vaga. És a dir, trens que faran el recorregut sencer entre Manresa, Barcelona, l’Hospitalet i fins a Martorell Central (i a l’inrevés), però amb una freqüència molt més reduïda del que seria un escenari de plena normalitat. El que hi ha decretat com a serveis mínims és un 66% de les circulacions habituals en hores punta, i un 33% la resta de la jornada.
Això, a la línia del Bages es concreta, segons la informació que aquest diumenge facilitava Renfe, en el fet que per a aquests tres dies hi ha programats una vintena de trens que sortiran des de Manresa i una altra vintena que hi haurien d’arribar. La primera sortida prevista des de la capital del Bages és un tren a les 6:54 h del matí amb parada a totes les estacions, i l’últim del dia a les 21:58 h, que fins a Terrassa només s’aturaria a Sant Vicenç de Castellet.
En direcció contrària, el primer tren que hauria d’arribar a Manresa procedent de Barcelona seria a les 6:57 del matí, i l’últim del dia a les 23:57.
El servei de busos que hi ha hagut habilitat durant les dues últimes setmanes amb sortides cada mitja hora entre Manresa i Terrassa no funcionarà aquests tres dies de vaga, tot i que segons fonts de Renfe es mantindran com a retén per qualsevol incidència que hi pugui haver.
A partir de dijous, en canvi, un cop acabada la vaga, si res no canvia i segueixen les limitacions de velocitat, el pla és tornar a la situació que hi ha hagut aquesta última setmana. És a dir, tornar a un servei temporal entre Manresa i Terrassa cobert amb el servei de busos i, de nou també, els trens llançadora.
Obres força avançades
A l’estació de Castellbell i el Vilar, on hi ha un dels punts sensibles detectats com a perillosos que va fer tallar per complet la circulació el 20 de gener, és constatable a dia d’avui que s’hi ha fet molta feina i que pràcticament ja s’ha sanejat, estabilitzat i fixat gran part del mur de contenció que s’havia determinat que era amenaçador, i sobretot també la paret damunt de la boca del túnel que hi ha en aquest punt. Tècnics d'Adif, el gestor d'Infraestructures ferroviàries, han treballat durant tot aquest temps per garantir-hi el màxim la seguretat. Queda un petit tram de paret per acabar de fixar, però relativament allunyat de les vies principals.
