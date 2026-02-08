Les tarifes del peatge de la C-16 a Sant Vicenç s’han apujat més del 20% en només 5 anys
La que s’aplica a la barrera troncal a tots els turismes en cap de setmana i festius, quan no hi ha descomptes, ha passat de 7,96 euros el 2021 a 9,76 enguany
Els preus del peatge de l’autopista Terrassa-Manresa són una moneda de doble cara. Si bé una part important dels usuaris es beneficia ara en els dies laborables de la gratuïtat d’aquesta via, gràcies a la nova modalitat de descomptes que s’hi aplica des de fa gairebé 15 mesos (fruit d’unes bonificacions que han anat evolucionant des del 2016), les tarifes d’aquesta barrera han augmentat significativament en els últims cinc anys. Preus que han de pagar aquells que no compleixen els requisits que es demanen per poder accedir a aquestes bonificacions i, sobretot, l’usuari en general els caps de setmana i festius, ja que en aquest cas els descomptes no tenen vigència.
La conclusió és que en els últims cinc anys, aquestes tarifes han augmentat més d’un 20%. Gairebé una quarta part del que eren el 2021.
Aquell any va ser una excepció, perquè el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va acordar per als seus peatges (la major part dels quals a la C-16) una baixada que es movia en una forquilla d'entre el 0,72% i el 0,76%, depenent de cada autopista. Tot i que a la pràctica es traduïa en uns pocs cèntims de menys, era significatiu perquè tallava una progressió de cinc anys a l’alça. Ara, aquella evolució d’encariment s’ha repetit i de manera substancial, amb creixements reiterats (tot i que en diferent proporció) al llarg d’aquests últims cinc exercicis, incloent-hi el que acabem d’estrenar.
Posem les xifres principals com a referència, per a un vehicle de classe II, el més habitual en aquesta via (turismes, furgons i furgonetes). La tarifa màxima, que és la que en caps de setmana i festius (quan no s’apliquen els descomptes generals) paguen tots els usuaris que passen per la barrera troncal (central), el 2021 era de 7 euros i 96 cèntims. Cinc anys després, aquest mateix concepte costa al conductor 1,80 euros més, ja que és de 9,76 euros.
Pel que fa a aquesta mateixa tarifa a la barrera lateral del peatge de Sant Vicenç de Castellet/Castellbell, el 2021 era d’exactament 4 euros, mentre que aquest 2026 ja s’apropa als 5 (4,90 euros). Per tant, en tots dos casos l’augment en cinc anys ha estat del 22,5%. Un increment molt similar al que en el mateix període ha experimentat el peatge del Túnel del Cadí, també a la C-16. El 2021 la tarifa per a un turisme era de 12 euros exactes. Enguany costa més de dos euros i mig més, ja que és de 14,56 euros (un increment del 21,3%).
Com es deia, en el cas de l’autopista Terrassa-Manresa C-16 són ja gairebé 10 euros el que costa el preu màxim per a un turisme des del canvi d’any. El peatge de l'autopista bagenca és el segon que aquest 2016 ha tingut un increment de preu més elevat, ja que se li va aplicar pràcticament un 3% (2,96%, per ser exactes). Només el va superar el dels Túnels de Vallvidrera, amb un increment del 2,99%.
De fet, el 2024 el govern destacava que l’increment que es va aplicar per al 2025 era la revisió de peatges i tarifes de peatges més baixa en tots els exercicis post-Covid, ja que es va incrementar el 3,5% el 2022; el 7,3% el 2023 i el 5,4% el 2024.
Segueixen els descomptes a la C-16
Tanmateix, cal subratllar que segueixen vigents totes les modalitats de descomptes aplicats la a la barrera de Sant Vicenç/Castellbell de la C-16, dues de les quals (sota les denominacions de Ronda Manresa i Mobilitat Obligada), fan possible la gratuïtat complint un seguit de requisits.
De fet, per a un turisme, furgó o furgoneta i per a una motocicleta (els tipus de vehicles que tenen accés a les bonificacions generals, classe 1 i 2) que passi per aquest peatge hi ha fins a set tarifes diferents. Set variables de preus que poden estar condicionades a la barrera per la qual se surti o s’entri d’aquesta via (la troncal o la lateral), al recorregut que es faci (des de Sant Vicenç cap al sud o cap al nord, o l’itinerari sencer), al dia de la setmana (laborable, festiu o cap de setmana), a la franja horària (hores punta o hores vall) o al fet de si es compleixen un seguit de requisits de mobilitat (fer un trajecte d’anada i tornada en menys de 24 hores) i tècnics (portar al cotxe un dispositiu de pagament dinàmic i/o haver registrat la matrícula del vehicle).
Subscriu-te per seguir llegint
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Ferrocarrils ja va projectar als 80 un nou telefèric per pujar a Montserrat des de Monistrol
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus