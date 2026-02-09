Annie, la gateta espantada per l'incendi del carrer de Santa Llúcia que no es deixava rescatar
En tota l'operació de desallotjament dels afectats pel foc també hi ha hagut animals. I algun ha costat d'agafar-lo
La Denise i la seva filla Sophie entraven aquesta tarda a l'Alberg del Carme de Manresa més que satisfetes amb el seu transportí. Dins hi havia l'Annie, la seva gateta, que van haver de deixar al pis del carrer de Santa Llúcia quan les van desallotjar de pressa i corrents per l'incendi del bloc del costat.
El diumenge al matí, la Denise va sortir de casa seva, al número 29 del carrer Santa Llúcia, per a comprar el pa. Quan va tornar, ja no la van deixar entrar. Ja de lluny va veure els Bombers, els Mossos, però, segons deia a Regió7, tampoc es va estranyar per què "és habitual que vinguin per una cosa o per una altra". Però aquest cop era diferent. La casa del costat, el 27, cremava fort, i van desallotjar els veïns del seu bloc, la seva filla entre ells. La Sophie va agafar un gat, el Ramon, però no va poder agafar l'altre, la gateta Annie, que estava molt espantada. Fins i tot va demanar ajuda al bomber que l'acompanyava, però tot intent va ser inútil, i van tancar el pis amb l'Annie dins.
Aquest matí, la mare, la Denise, ha pogut tornar al seu pis. El bloc 29 no presenta danys estructurals i encara que no es pot tornar a habitar de moment sí que deixen entrar als veïns a agafar objectes, sempre acompanyats. Però aquest matí, la gateta tampoc s'ha deixat agafar. No ha estat fins havent dinat, en una nova visita que, armada d'una llauneta de menjar humit, la Denise ha pogut agafar l'Annie i posar-la al transportí. "Sort que a l'Alberg admeten animals, que si no, no sé pas què hauríem fet!", deien mare i filla, quan anaven cap a l'habitació on ja els esperava l'altre gat.
"Era plena de trastos"
De moment, no saben pas quan podran tornar a casa. "Han d'enderrocar la casa cremada, i ens han dit que fins que no passi el perill, no ens deixaran tornar", deia la Denise. El seu pis estava "perfectament, amb alguna pudor de fum, però bé", però la casa afectada "ja es veu que no es podrà salvar", segons deien abans d'entrar a l'Alberg. "Era un desastre, plena de trastos que només van servir per a fer el foc més gran".
Un cop instal·lats a l'Alberg de Joventut de la Generalitat, l'Alberg de la Xanascat, els 36 desallotjats dels tres blocs miraven de passar les hores com podien. Alguns anant a buscar coses al seu antic pis, si tenien la sort que els deixessin entrar. En el cas del 25 no era tan senzill.
L'Abdelaziz, veí del 25 també comentava el mal estat de la casa cremada. Explica que va sentir un fort soroll, i quan va sortir a mirar, "ja hi havia protecció civil i estaven desallotjant la casa del costat". Tot i això, segueix amb el neguit de no saber què passarà amb casa seva. "Estem esperant que ens trobin una solució, encara que casa nostra no es va cremar".
Un veí d'un dels pisos alts, que no ha volgut donar el seu nom, reconeixia que la paret del 25 amb el 27 estava afectada, "però és poc tros i només en un dels pisos de baix", per la qual cosa confia que els deixin tornar a casa.
De moment, qui està amb la seva família és l'Annie, la gateta. Ella estava molt espantada, i les seves mestresses també, "per què com que tiraran a terra el pis del costat, em vaig quedar intranquil·la per si li passava alguna cosa", deia la Denise.
No és l'únic animal que dormirà a l'Alberg. També ho farà, a més d'algun altre gat, el gos del primer pis de la casa cremada. La Denise i la Sophie, però, temen que algun gat que saben que hi havia al número 27 no hagi pogut sortir-se'n.
