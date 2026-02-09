Centenars de persones protesten amb una marxa lenta contra el porta a porta a Sant Joan
La manifestació ha acabat davant l'Ajuntament amb crits de "dimissió" i amb un manifest demanant a l'equip de govern que aturi el projecte, que s'ha d'implementar dilluns que ve
Cap a unes 400 persones han participat aquest dilluns al vespre en una marxa lenta pels carrers de Sant Joan de Vilatorrada per dir «no» al nou sistema de recollida porta a porta que l’Ajuntament preveu implementar a partir de dilluns que ve. La protesta ha sortit poc després de 2/4 de 7 de la tarda des de davant del CAP, i durant prop d'una hora ha recorregut el centre del poble fins a l’Ajuntament, on s'ha llegit un manifest.
La marxa va ser convocada fa uns dies a través de les xarxes per una plataforma ciutadana que ha volgut deixar clar que no es vincula a cap partit, però és molt crítica amb l'equip de govern, de Compromís amb Sant Joan i Alternativa per Sant Joan, a qui acusen d'haver tirat pel dret amb la decisió del porta a porta sense haver demanat l'opinió al poble més enllà d'una enquesta que es va fer en l'anterior mandat.
La capçalera de la manifestació subjectava una pancarta signada per la "Plataforma ciutadana" i amb el lema "no al porta a porta", que ha estat la consigna que s'ha anat repetint al llarg de tot el recorregut, entre crits i xiulets dels manifestants, a qui s'afegien alguns veïns des dels balcons. A l'arribada a l'Ajuntament, també s'han sentit crits de "fora, fora" i "alcalde dimissió".
Un cop allà, la multitud s'ha concentrat davant l'entrada de l'edifici consistorial, ocupant bona part del xamfrà exterior, i s'ha llegit un manifest en castellà i en català. La plataforma s'ha presentat com un moviment que "neix per fer valer la veu dels veïns sense cap ideologia política", i que comparteix el desacord amb el sistema porta a porta. Un model que veuen "amb preocupació" i, entre altres coses, en critiquen "els horaris rígids" o "la falta d'espai" on deixar els cubells en determinades circumstàncies. També consideren que és un sistema "complicat" per a la gent gran o per als comerços i els bars i restaurants, a banda "de la mala olor, la brutícia als carrers", i el fet "d'exposar la nostra vida privada" davant la possibilitat que es puguin obrir les bosses de la brossa que hagi deixat qualsevol particular. Tampoc els agrada "que tothom pugui saber quan hem marxat de vacances".
Per tot plegat, la plataforma demana a l'Ajuntament que aturi la implementació d'aquest model previst per d'aquí a set dies "i faci una escolta real a la ciutadania" que, segons expressaven en el manifest, "vol un sistema pràctic, còmode, més flexible i que s'adapti millor" a les necessitats dels veïns i veïnes. Un cop acabat el manifest s'han demanat noves adhesions, amb la intenció de continuar reclamant a l'Ajuntament que faci marxa enrere.
El projecte del porta a porta va ser aprovat pel ple de Sant Joan l’abril del 2024 amb els vots a favor de Compromís amb Sant Joan i Alternativa per Sant Joan, que governen plegats, i també de Junts i ERC, a l’oposició, mentre que el PSC també a l’oposició, hi va votar en contra. Amb la manifestació d’aquest dilluns, les protestes contra el nou sistema arriben al seu punt àlgid quan tot just falta una setmana per a la seva posada en marxa, en un context de recollida de signatures promoguda pel PSC, i pocs dies després d’un ple tens amb picabaralles entre aquest partit i el govern municipal que, malgrat tot, es manté ferm en l’adopció del nou model. I és que, el regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica, Toni Dorado, recordava fa uns dies a aquest diari que la proposta surt d’un acord majoritari del ple, i que el contracte amb l’empresa que l’ha de tirar endavant, ja està signat.
El PP, contrari al model
El grup de PP, que actualment no té representació a l’Ajuntament de Sant Joan, també se suma a la protesta contra el porta a porta i al rebuig «ampli i transversal» que diuen que té al poble, a qui creuen que l’Ajuntament ha deixat «sense veu» a l’hora de poder opinar al respecte. El PP també ha iniciat una recollida de signatures, i reclama una consulta ciutadana per decidir quin model es vol.
