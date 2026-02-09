Elia Tortolero, sobre la polèmica pel porta a porta a Sant Joan: «La nostra tasca no és agradar a la resta de partits, sinó contribuir a construir solucions»
El grup del PSC a Sant Joan de Vilatorrada respon a través de la seva portaveu, Elia Tortolero, a la crítica de les formacions del ple municipal en ple debat per la recollida de deixalles
Regió7
El PSC de Sant Joan de Vilatorrada ha donat rèplica a través de la seva cap de files i portaveu del grup municipal, Elia Tortolero, a la controvèrsia oberta per la futura implantació del porta a porta i a la crítica que li van adreçar la resta de grups que formen el ple municipal a l'Ajuntament. En una comunicat, sosté que "el debat sobre el model de recollida de residus a Sant Joan de Vilatorrada ha posat de manifest una realitat que mai no hauríem d’oblidar: les polítiques públiques només tenen sentit quan es construeixen escoltant la ciutadania. Els veïns i veïnes del nostre municipi tenen criteri propi, capacitat d’anàlisi i dret a expressar la seva opinió lliurement, sense seguir consignes de cap partit polític. Donar a entendre que la ciutadania no té criteri propi o que actua guiada per interessos partidistes és un error. Menystenir als veïns i veïnes no és de rebut".
Assegura que la posició del PSC "ha estat clara i coherent des de l’any 2023. Ja aleshores vam manifestar la nostra contrarietat al sistema de recollida porta a porta en les condicions en què es plantejava, molt abans que les trobades informatives de les darreres setmanes evidenciessin públicament la diversitat d’opinions existent entre els veïns i veïnes". Hi afegeix que "el nostre posicionament, per tant, no respon a conjuntures ni a debats puntuals, sinó a una reflexió sostinguda en el temps que hem anat reiterant en diferents votacions amb el nostre vot contrari, i amb diferents bustiades als veïns i veïnes. I ho vam tornar a fer aquest ple de gener traslladant preocupacions que els veïns i veïnes tenen i no es van respondre a les sessions informatives".
Els socialistes manifesten que "una mostra clara d’aquesta autonomia ciutadana és el naixement al nostre municipi d’una plataforma contrària al porta a porta impulsada per veïns i veïnes que ells mateixos diuen que no respon a cap color polític, i que aquest dilluns tenen anunciada una manifestació. Aquest fet evidencia que les opinions que s’expressen en aquest debat no responen a estratègies de partits, sinó a preocupacions reals vinculades al dia a dia de les famílies de Sant Joan de Vilatorrada, dels comerços, dels bars i dels barris. Reconèixer aquesta pluralitat d’opinions és imprescindible si volem prendre decisions encertades i socialment assumibles".
Sosté que "tant els partits que governen com els que estan a l’oposició tenim una responsabilitat compartida: no viure d’esquena a la ciutadania i treballar pensant en l’interès general. Les transformacions en la gestió dels residus són necessàries per avançar cap a municipis més sostenibles, però aquestes transformacions han d’anar acompanyades de diàleg, informació clara, avaluacions rigoroses i la voluntat real de construir consensos amplis. Les polítiques ambientals només seran efectives si, a més de ser tècnicament adequades, compten amb la complicitat i la confiança de la població".
Reitera que "per aquest motiu defensem avançar cap a un model de contenidors intel·ligents que permeti millorar els índexs de reciclatge, aplicar criteris d’equitat i responsabilitat compartida i, alhora, adaptar-se millor a la realitat urbana i social del nostre municipi. Estem convençuts que és possible combinar ambició ambiental amb solucions pràctiques que facilitin la vida quotidiana de la ciutadania".
Finalment, diu que "el PSC continuarà treballant amb aquesta mirada: escoltant, dialogant i defensant sempre els veïns i veïnes de Sant Joan de Vilatorrada. Perquè la nostra tasca no és agradar a la resta de partits polítics, sinó contribuir, amb responsabilitat i rigor, a construir solucions útils per al conjunt del municipi, en definitiva servir als nostres veïns i veïnes".
Subscriu-te per seguir llegint
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000
- “El boom dels camioners”: sous que sorprenen i una demanda que no para de créixer