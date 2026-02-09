ERC Santpedor reclama a Jordi Soteras que renunciï a l’acta de regidor: «No tot s’hi val per una cadira»
El partit critica que Soteras, vicepresident d'Aliança Catalana al Bages, ocupi un càrrec que els ciutadans van donar a Sumem x Santpedor, i acusa la formació de decisions “irresponsables”
“Des d’Esquerra Republicana de Santpedor considerem un fet molt greu l’entrada a l’Ajuntament de Jordi Soteras, un regidor que representa unes sigles que la ciutadania no ha votat”, assegura el partit polític, que governa en minoria, en un comunicat emès un dia abans que se celebri el ple municipal en què Soteras prendrà possessió. En l’escrit, afirmen que aquesta situació és “transfuguisme i debilita la democràcia local”. “No tot s’hi val per una cadira”, remarquen.
Jordi Soteras, que el 2023 ocupava el número 9 a les llistes de Sumem x Santpedor (vinculat a Junts), és actualment el vicepresident d’Aliança al Bages. El polític entrarà a l’Ajuntament com a regidor no adscrit, substituint Jordi Rojas, un dels dos representants de Sumem en aquest consistori, que va renunciar al càrrec fa prop de tres mesos coincidint amb el trencament del pacte entre aquest partit i ERC, que ara governa en minoria.
En el ple de demà se celebrarà la presa de possessió, una situació en què, segons ERC, “es constata la vulneració dels principis democràtics, de la lleialtat institucional i del respecte a la voluntat popular”. El partit que governa a Santpedor apunta que “aquest regidor hauria de renunciar al seu nou càrrec”, tenint en compte que la plaça que ocuparà la va guanyar Sumem x Santpedor i, per tant, “representa unes sigles polítiques per les quals no va ser votat”.
El grup polític també s’ha dirigit en el comunicat a Sumem x Santpedor, a qui considera responsable: “És el resultat d’una cadena de decisions irresponsables, d’una renúncia als principis i d’una manera de fer política que posa els interessos de partit i personals per davant de la democràcia, el respecte a la ciutadania i a la institució”. En aquest sentit, ERC recorda que el trencament de l’acord de govern va provocar la renúncia d’un regidor de la formació. Després d’això, “no han fet res per evitar que un dels seus candidats que integrava la seva llista electoral acabés legitimant un projecte polític com Aliança Catalana a Santpedor". "Han mirat cap a una altra banda, en són totalment corresponsables”, afegeixen.
Tenint en compte que a partir de demà Aliança Catalana tindrà el seu primer regidor al Bages, ERC ha carregat fortament contra el partit i tot el que representa: “No acceptarem ni normalitzarem aquests actes de transfuguisme, ni els projectes polítics que no defensen la igualtat de tracte i la no-discriminació, que viuen de la confrontació, l’exclusió i l’odi, que només embruten el debat polític i que no representen els valors de convivència, justícia social i cohesió que Esquerra Republicana de Santpedor sempre ha defensat”.
El comunicat finalitza assegurant que “la política municipal mereix més rigor, més honestedat i més respecte”.
