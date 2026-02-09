Per què ara no hi ha busos i trens llançadora a l’R4 del Bages, però hi tornaran quan s'acabi la vaga?
La combinació entre la reducció de trens per la protesta i les limitacions de velocitat fa que la línia visqui una setmana paradoxal en la circulació
La línia de Renfe del Bages (R4) viu aquests dies, en el context del caos de Rodalies, una paradoxa. Durant les dues setmanes precedents (des de l’accident mortal de Gelida que va fer esclatar tota la crisi a la xarxa ferroviària que encara s’arrossega) el tram entre Manresa i Terrassa ha vist interrompuda la circulació normal de trens, i aquests s’han vist substituïts per una flota d’autobusos que cobrien aquest recorregut. Mesura que, a mitjans de la setmana passada, es va veure complementada i mínimament reforçada per una reintroducció dels trens, però d’una manera molt precària: es tractava de combois llançadora que, com els busos, només feien el recorregut entre Manresa i Terrassa. A partir de l’estació vallesana, els viatgers provinents del Bages havien d’agafar els trens de la línia convencional de l’R4 per acabar d’arribar a la seva destinació a Barcelona o a poblacions de l’àrea metropolitana (i el mateix en sentit invers).
Ara, però, durant aquests tres dies (9, 10 i 11 de febrer) que hi havia convocada vaga de maquinistes (ara desconvocada), es dona la circumstància que per aquest mateix tram de Renfe sí que hi havia programada la circulació de trens de manera ‘normal’. És a dir, que fan els recorreguts gairebé complets des de la capital del Bages fins a les diferents estacions de Barcelona, i fins a l’Hospitalet i Martorell, sense necessitat de fer cap transbordament a Terrassa. Això sí, aquests tres dies aquesta circulació estava programada amb menys freqüència del que era la plena oferta, ja que per la vaga hi havia decretats serveis mínims. En canvi, en aquestes jornades de vaga no es preveia el servei de busos alternatiu.
La paradoxa creix pel fet que, si res no canvia, en el moment que no hi hagi vaga (aquest dimarts mateix si, tal com sembla, es desconvoca) es recuperarà la situació de finals d’aquesta setmana passada. És a dir, tornaran els busos com a servei alternatiu i els trens circularan, com a molt, com a llançadora, anant i tornant entre Manresa i Terrassa.
Quin és el motiu o motius que porten a aquesta situació aparentment incomprensible per al sofert usuari, que es veu marejat pels canvis en el servei i per una oferta trastocada? Doncs hi tenen a veure com a factors principals la combinació entre el que implica intrínsecament una convocatòria de vaga i que, per la situació de punts de risc de la xarxa, hi hagi decretades limitacions de velocitat. Limitacions que, lògicament, obliguen els trens a circular més lents.
D’entrada, i segons han detallat a Regió7 fonts de Renfe, aquests tres dies no s'havia mantingut els busos (que permetrien dotar d’una alternativa més als viatgers) perquè les condicions d’una convocatòria de vaga obliga a establir uns serveis mínims, però aquests no es poden veure ampliats per la implantació d’un altre servei per part de la mateixa empresa. Sí que s’activarien si es produís una incidència no relacionada directament amb la vaga.
Ara bé, el més incomprensible, d’entrada, és veure que ara poden circular trens amb ‘normalitat’, fent el recorregut complet. Però que, en canvi, ho deixaran de fer quan no hi hagi vaga. Aquí el factor essencial, segons han explicat les mateixes fonts, és que amb un servei plenament normalitzat (amb tota l’oferta de trens, per entendre’ns), amb les limitacions de velocitat que hi ha implantades actualment la xarxa col·lapsaria perquè no es podria assolir la fluïdesa necessària. Si aquests dies de protesta dels maquinistes era possible, es deu precisament al fet que la vaga fa que hi hagi una oferta de trens (per tant, una freqüència) molt inferior a l’habitual. En principi, un 66% de les circulacions habituals en hores punta, i un 33% la resta de la jornada. Això es tradueix en un volum de trens que sí que es pot compaginar, malgrat que no vagin a la velocitat a la qual haurien d’anar.
