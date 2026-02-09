Sant Fruitós arranjarà l’aparcament de davant de l’escola Paidos
La intervenció prevista inclou la instal·lació de fanals solars per millorar-ne la il·luminació
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha informat que durà a terme treballs d’arranjament de l’aparcament que hi ha situat davant de l’escola Paidos, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i la seguretat d’aquest espai utilitzat diàriament per la comunitat educativa i el veïnat.
Concretament, s’actuarà sobre l’accés i la zona d’aparcament ubicats al carrer Lleida, just al costat del centre educatiu i del Torrent Bo. Els treballs consistiran en la reparació dels desperfectes existents, l’arranjament dels forats del ferm i un compactat de sauló per millorar la superfície.
Posteriorment, l’Ajuntament també preveu la instal·lació d’il·luminació amb fanals solars, tant a l’entrada com a l’interior de l’aparcament, per donar visibilitat i seguretat a l’espai, tot apostant per una solució energèticament sostenible.
La previsió és que les obres es realitzin durant les pròximes setmanes, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.
