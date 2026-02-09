Sant Joan de Vilatorrada celebra aquest dissabte el carnaval amb música, rua i festa popular
La jornada començarà amb un vermut electrònic i dinar popular, continuarà amb la tradicional rua de carnestoltes i clourà amb un concert de Rec Play i l'actuació del DJ Jaume Delis a Cal Gallifa
Sant Joan de Vilatorrada viurà aquest dissabte, 14 de febrer, una jornada plena d’activitats relacionades amb la celebració del carnaval. Com a prèvia a l’acte central, hi haurà un vermut electrònic seguit d’un dinar popular, que donarà pas a la tradicional rua de carnestoltes. La jornada clourà a Cal Gallifa amb un concert de Rec Play i l’actuació del DJ Jaume Delis.
La primera activitat començarà a 2/4 de dotze del migdia, al Parc Llobet, amb el vermut electrònic. L’Associació Musical Vilatorrada, principal organitzadora de l’esdeveniment, portarà diversos discjòqueis que punxaran la millor música electrònica, i es repartirà vermut gratuït entre els assistents. A més, es podrà gaudir d’un dinar popular amb dues opcions: fideuà (12 euros) o macarrons (8 euros, amb opció sense gluten). Els tiquets es poden adquirir fins al divendres 13 de febrer a l’Estanc del Palillo, al restaurant Riki’s i al Bar El Patio, tots tres situats a Sant Joan.
L’acte central de la jornada serà la rua de carnestoltes, que començarà també al Parc Llobet a 2/4 de cinc de la tarda. Les comparses recorreran els carrers del municipi, omplint-los de color, ritme i bon humor. Com cada any, l’Ajuntament organitza un concurs de disfresses de la cercavila, amb premis en cinc categories: millor comparsa de grup, millor comparsa familiar, millor disfressa individual, millor Vilaxorrada i millor animació.
Per cloure el dia, Cal Gallifa acollirà el final de festa. A partir de les vuit del vespre, coincidint amb la finalització de la rua, la sala cultural serà l'escenari del concert de Rec Play, que oferirà versions de pop-rock espanyol i rumba, i de l’actuació del DJ Jaume Delis, que tancarà la nit amb els millors hits de tots els temps. L’entrada amb donatiu té un preu de cinc euros, mentre que l’entrada amb botifarra costa vuit euros. Els menors de 12 anys hi accedeixen gratuïtament, i els menors de 16 han d’anar acompanyats d’un adult. Es tracta d'una activitat organitzada per VilatorratsGrup.
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell