Voluntàries de Sant Joan promouen un viver d’arbres per plantar en espais del nucli urbà

Estarà ubicat en un espai al costat del Mas Llobet i es fomentaran les espècies autòctones

Plantada d'arbres, el novembre del 2024, per crear el bosquet de Sant Joan / ARXIU/MIREIA ARSO

David Bricollé

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Joan de Vilatorrada promou un nou projecte per fomentar el verd al nucli urbà amb arbres autòctons de la mà de l’Associació Voluntàries Mediambientals. Es tracta del ‘Viver’, iniciativa que s’afegeix a la del 'Bosquet' i que compta amb el suport de la regidoria d’Acció Climàtica i Medi Ambient de l’Ajuntament. S’inaugurarà el pròxim diumenge 15 de febrer i, en aquest cas, es tracta, segons han explicat fonts de l’entitat, de disposar d’un espai on es puguin guardar i cuidar un ampli i variat nombre d’espècies autòctones preparades per ser plantades en el lloc del poble on es requereixin. Seran espècies arbòries, arbustives i herbàcies que restaran en el viver fins que els tècnics jardiners decideixen traslladar-les per enverdir algun espai.

L’estrena del viver tindrà lloc a 2/4 de 12 del migdia al Mas Llobet. Serà al costat d’una de les masies més antigues de Sant Joan de Vilatorrada, en procés de rehabilitació, on es disposarà d’un espai per a aquesta iniciativa.

Tal com passa amb el bosquet, primer de tot es recullen les llavors de boscos propers a Sant Joan i se sembren en uns vivers domèstics on quedaran resguardades al llarg de l’hivern fins que neixin els petits plançons a la primavera. Un cop els plançons tinguin al voltant d’un any, a la tardor següent, es plantaran en torretes adequades i restaran en el viver fins que puguin ser replantats en altres espais.

L’objectiu principal del projecte és expandir el verd al municipi «amb espècies autòctones i, a ser possible escasses, per assegurar la biodiversitat, peça clau en la lluita contra l’emergència climàtica». Fan referència a arbres com l’alzina catalana, l’auró blanc, el corneller mascle, el garrofer, el surolí, el til·ler o el freixe de flor, entre altres, a més d’arbustos, herbes i lianes com l’aladern, el garric, l’estepa, l’herba donzella o el lliri groc.

Tots ells, destaquen, «serviran per embellir el nostre entorn, atraure insectes i pol·linitzadors que ajudin a perpetuar la riquesa més gran d’espècies».

La inauguració consistirà a trasplantar, entre totes les persones que s’engresquin a participar, els petits plançons a torretes donant-los més espai per tal que es puguin desenvolupar millor. Al final de l’acte es farà un vermut.

