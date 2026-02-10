Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina


Càrregues i una detenció al ple de Santpedor: l'entrada d'un regidor d'Aliança Catalana provoca una mobilització de rebuig tensa

La incorporació de Jordi Soteras al consistori provoca protestes del moviment popular i moments de confrontació amb presència policial

Un detingut per les protestes abans del ple de Santpedor en la presa de possessió de Jordi Soteras

Un detingut per les protestes abans del ple de Santpedor en la presa de possessió de Jordi Soteras

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Santpedor

Tensió, càrregues policials i una detenció al ple de Santpedor arran de l’entrada al consistori del regidor Jordi Soteras, d’Aliança Catalana, que substitueix Jordi Rojas, de Sumem x Santpedor (vinculat a Junts). Just abans de l’inici de la sessió, a 2/4 de sis de la tarda, diversos col·lectius del moviment popular santpedorenc s’han concentrat a la plaça Gran U d’Octubre per protestar contra aquesta incorporació.

Soteras ha assistit al ple acompanyat de diversos membres del seu partit. Des de bon començament s’han produït moments de confrontació entre els dos grups, que s’han intensificat quan els representants d’Aliança Catalana han accedit a la sala de plens, mentre els cossos de seguretat impedien l’entrada a altres persones, majoritàriament provinents de la concentració. Un dels homes que ha aconseguit accedir a l’interior ha estat detingut per un delicte de resistència greu.

