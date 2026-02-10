Comencen les tasques d'enderroc de la casa cremada al carrer de Santa Llúcia
A primera hora del matí ja s'ha començat a instal·lar una bastida a la casa del número 27, afectada pel foc
L’Ajuntament de Manresa ja va anunciar aquest dilluns que faria enderrocar l’edifici del carrer Santa Llúcia 27 que va cremar el diumenge de manera imminent. Dilluns al vespre l'empresa encarregada de la feina, Grup Vilà Vila ja estava alertada i contractada, i només calia esperar que poguessin posar-se mans a la feina.
Aquest matí, operaris de l'empresa ja han començat a observar la zona i al cap de poc ja s'ha instal·lat una bastida per a poder fer la tasca d'enderroc. En el transcurs dels treballs s’estudiarà si es pot conservar la façana. Pel que fa als blocs 25 i 29, es farà una nova avaluació de l’estructura un cop acabi l’enderroc del 27. En els primers estudis s’ha pogut comprovar que el foc va afectar una paret mitgera entre el 25 i el 27, a l’alçada del segon pis. No consten, de moment, danys estructurals greus a la finca del 29. Per motius de seguretat, els veïns i veïnes dels tres immobles no podran tornar encara a casa, i el carrer es mantindrà tallat al trànsit mentre duri l’actuació.
L’Ajuntament de Manresa farà enderrocar de manera immediata l’edifici número 27 del carrer Santa Llúcia, que aquest diumenge va patir un incendi, originat als baixos de la finca, que va acabar col·lapsant l’interior. Aquest dilluns al matí, tècnics municipals i el Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC) dels Bombers de la Generalitat de Catalunya han continuat l’avaluació dels danys estructurals de l’immoble que es va incendiar i també dels dos blocs dels costats (números 25 i 29).
De l’obra d'enderroc que es fa pel procediment d'emergència se’n farà càrrec, de manera subsidiària, l’Ajuntament de Manresa, que després girarà la factura a la propietat. El carrer es mantindrà tallat al trànsit entre la plaça Sant Ignasi i la plaça Immaculada. L’accés al mateix carrer Santa Llúcia, plaça Immaculada, carrer Vallfonollosa i Baixada de la Seu s’haurà de fer a través del carrer Sobrerroca, passant per la plaça Major i la Baixada del Pòpul. El control d’accés, la fotomultadora, s’ha deshabilitat mentre durin els treballs.
Tal com ja es va informar ahir, en el global dels tres edificis, hi ha 43 persones afectades, 36 de les quals han estat reallotjades a l’Alberg del Carme, mentre que la resta han optat per traslladar-se a casa de familiars o amics. Per motius de seguretat, s’hi estaran fins que durin els treballs i s’hagi pogut avaluar, de nou, l’estat de les finques. Avui, al matí se'ls ha convocat una vegada més a l'Ajuntament per a informar-los de l'evolució de les obres.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Mor un home dins una fàbrica a Òdena
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat