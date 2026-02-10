Denuncien un motorista per anar a 192 km/h per la C-55 a Súria
La velocitat màxima permesa en aquest tram és de 90 km per hora
Els Mossos d’Esquadra de Trànsit de Manresa van denunciar penalment un home de 57 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària. Els fets van passar el passat 7 de febrer, dissabte passat, pels volts de les 12 del migdia, durant un control de velocitat que s'havia muntat a la carretera C-55, a l’altura del terme municipal de Súria.
Els agents van detectar una motocicleta que circulava a 192 km/h, quan la velocitat màxima permesa de la via és de 90 km/h. Els mossos van aturar el conductor i el van denunciar com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle de motor amb una velocitat penalment punible.
Tal com es veu a la imatge captada pel cinemòmetre dels Mossos, el conductor portava una persona d'acompanyant dalt de la motocicleta.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Mor un home dins una fàbrica a Òdena
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat