Denuncien un motorista per anar a 192 km/h per la C-55 a Súria

La velocitat màxima permesa en aquest tram és de 90 km per hora

Imatge del cinemòmetre dels mossos que va captar l'excés de velocitat del motorista

Imatge del cinemòmetre dels mossos que va captar l'excés de velocitat del motorista / Mossos d'Esquadra

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d’Esquadra de Trànsit de Manresa van denunciar penalment un home de 57 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària. Els fets van passar el passat 7 de febrer, dissabte passat, pels volts de les 12 del migdia, durant un control de velocitat que s'havia muntat a la carretera C-55, a l’altura del terme municipal de Súria.

Els agents van detectar una motocicleta que circulava a 192 km/h, quan la velocitat màxima permesa de la via és de 90 km/h. Els mossos van aturar el conductor i el van denunciar com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle de motor amb una velocitat penalment punible.

Tal com es veu a la imatge captada pel cinemòmetre dels Mossos, el conductor portava una persona d'acompanyant dalt de la motocicleta.

