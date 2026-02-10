Junts al Bages denuncia la precarietat de la línia R4 de Renfe i exigeix les inversions que falten
El partit lamenta la situació crítica amb què diu que es troba el servei, i els perjudicis que té a nivell econòmic i en el dia a dia de la gent
Alcaldes i regidors de Junts per Catalunya al Bages han denunciat aquest dimarts per enèsima vegada la situació precària amb què diuen que es troba la línia R4 de Rodalies i els perjudicis que comporta per a l'economia i el dia a dia de la gent del Bages i comarques veïnes. Consideren que amb les últimes incidències en accidents, en manca de seguretat i amb la vaga dels maquinistes, s'ha arribat a una situació límit que requereix una "execució immediata" de les inversions pendents a la línia.
Així ho han exposat diversos representants del partit davant l'estació de Renfe de Manresa, per on aquest migdia, en el moment de la seva intervenció, no circulava cap tren tot i l'aixecament de la vaga de maquinistes. En aquest context, Junts ha volgut significar encara més les seves reivindicacions que, a banda de l'execució immediata de les inversions previstes, impliquen "un calendari públic, detallat i verificable" d'aquestes intervencions, "donar prioritat absoluta a la seguretat i al manteniment preventiu", i "respectar les condicions laborals dels professionals del servei ferroviari". Són paraules de la presidenta comarcal de Junts al Bages, Eulàlia Sardà, crítica amb la gestió que s'està fent de la situació perquè "no podem acceptar que la resposta davant el col·lapse sigui aquesta improvisació i aquests pedaços temporals. La ciutadania no vol només gratuïtat, sinó que necessita que els trens arribin, passin i que hi hagi garantit un bon servei. Volem uns trens segurs, fiables i dignes", ha conclòs.
Per la seva banda, l'alcalde de Sant Vicenç de Castellet, un dels municipis de la comarca per on passa la línia, Dani Mauriz, també ha reiterat "la manca d'inversió sostinguda" que pateix l'R4, i ha recordat els accidents amb víctimes mortals que ha patit aquests darrers anys, l'últim el de Gelida. Ha dit que "no són accidents inevitables sinó la conseqüència directa d’una infraestructura envellida, un manteniment insuficient i unes inversions que no s’han executat com tocava". En aquest sentit, ha reclamat al ministeri que colli Adif i Renfe perquè executin "uns mil milions d'euros en obres a la línia cada any fins al 2030, duplicant el que s'ha fet en els primers exercicis del pla de Rodalies 2020-2030" i que diu que és el que tocaria per complir amb els compromisos adquirits. En canvi, aquest infrafinançament "s'ha traduït en renovacions de la via i catenàries incompletes o ajornades, en sistemes de seguretat moderna que no estan plenament operatius, en talussos i infraestructures crítiques sense reforçar, i en restriccions estructurals de velocitat que allarguen els trajectes i redueixen la fiabilitat del servei".
Finalment, al portaveu de Junts a l'Ajuntament de Manresa, Ramon Bacardit, ha remarcat l'impacte que té aquesta precarietat per a la ciutat i la comarca, i per això ha ressaltat que "volem Renfe i Adif fora del Bages", tenint en compte que "no donen la resposta que els ciutadans d’aquesta comarca necessiten". Sosté que "quan l’R-4 no funciona a la comarca, la comarca se’n ressent pel que fa a la competitivitat econòmica, i impacta en el dia a dia de milers de persones", mentre que "sense l'R-4 Manresa no podrà ser la capital que es mereix ser".
Bacardit ha denunciat que "trobem a faltar un lideratge de l’alcalde de Manresa" en aquesta qüestió. Ha explicat que es va demanar una Junta de portaveus extraordinària per fer una declaració conjunta de tots els grups municipals, "i encara no tenim resposta".
