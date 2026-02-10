Món Sant Benet incorpora les visites amb audioguia al monestir medieval
D’aquesta manera es vol proporcionar als visitants una oferta més adaptada a tots els públics amb una major flexibilitat horària
El monestir medieval que format part del complex Món Sant Benet de Sant Fruitós de Bages fa un pas endavant per apropar de manera més fàcil i flexible el seu patrimoni cultural als seus visitants. L’equipament ha estat treballant aquest darrer any a millorar la seva experiència medieval convertint-la en un recorregut amb audioguia «més adaptada a tots els públics, lliure i amb una major flexibilitat horària».
D’altra banda, i amb l’objectiu d’incentivar les visites al monestir dels clients allotjats a l’hotel, Món Sant Benet impulsa una acció exclusiva pensada per aquest segment. Així, els clients individuals que realitzin una reserva a l’Hotel Món Sant Benet tindran inclosa de regal, a partir d’ara, la visita essencial monestir. Un producte que els permetrà fer un primer tastet d’alguns dels espais més emblemàtics de l’espai medieval, sense limitació de temps ni horaris.
Fonts de Món Sant Benet destaquen que aquesta nova fórmula de visita «respon a la voluntat de facilitar una experiència més oberta i accessible, integrada de manera natural en l’estada hotelera i compatible amb els horaris personals dels visitants». El recorregut es planteja com una exploració autònoma dels espais més significatius del monestir (com el claustre, el celler, les cel·les dels monjos i els patis i jardins), amb el suport d’un mapa interpretatiu que permet contextualitzar cada àmbit del conjunt patrimonial.
A més, els clients de l’hotel que ho desitgin podran ampliar aquesta experiència essencial adquirint un complement a banda que els permetrà acabar de descobrir tots els racons del monestir, i que inclourà l’audioguia (disponible en català, castellà, anglès i francès), l’espectacular vídeomapping a l’església, la cripta i l’accés a les espectaculars vistes del complex des de dalt del campanar.
Els clients que, a més, vulguin arrodonir la jornada també poden aprofitar per descobrir l’altra cara del monestir realitzant l’experiència modernista, una visita que transporta a la casa d’estiueig del reconegut pintor modernista Ramon Casas. I també aprofitar per degustar les propostes gastronòmiques de l’equipament.
