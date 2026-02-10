Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Només un 20% d’un centenar de comerços enquestats de pobles del Bages atén directament en català

És un dels primers resultats de la campanya que promou el Consell Comarcal, després d’un treball de camp fet a Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós, Sant Joan de Vilatorrada i Sallent

Prsentació de la campanya de foment del català al comerç del Bages

Prsentació de la campanya de foment del català al comerç del Bages / CCB

David Bricollé

David Bricollé

Manresa

El 53,4% d'un centenar de comerços enquestats de quatre poblacions de més de 5.000 habitants del Bages no atenen mai o gairebé mai en català, mentre que el 26,3% ho fa parcialment i només el 20,3% ho fa majoritàriament en català. Pel que fa a la capacitat lingüística, en un 44,1% dels establiments ningú parla català, tot i que en una part rellevant dels casos el personal l’entén, fet que obre la porta a millores ràpides mitjançant recursos pràctics i formació adaptada.

La campanya la fa l’ens comarcal juntament amb el CNL i, de moment, suma 53 adhesions per impulsar el català als establiments amb formació pràctica i recursos gratuïts

Aquests són un dels resultats destacats del primer treball de camp de la campanya d’impuls del català al comerç, que promou el Consell Comarcal del Bages amb el suport del Consorci per a la Normalització Lingüística, a través del CNL Montserrat. Una intervenció que ha consistit en aquesta primera fase en visites informatives i pedagògiques als establiments per millorar la disponibilitat lingüística del català en l’atenció, la retolació i la documentació comercial.

L’acció s’ha desenvolupat i amb l’enfocament de suport i acompanyament als negocis (no d’inspecció ni sanció).

El treball de camp s’ha dut a terme a Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada i Sallent i ha permès recollir dades en 118 establiments visitats.

Cal matisar que els establiments amb els qual s'ha fet aquesta prospecció i treball ja estaven prèviament escollits i identificats com a comerços on es podia donar aquesta situació i que, per tant, no ha estat aleatori ni s'ha fet amb la xarxa comercial general d'aquestes poblacions. Alhora, des del Consell es detaca el bon resultat que la mateixa campanya ha començat a assolir per corregir aquesta situació.

Així, un dels resultats més destacats del treball de camp ha estat l’activació del programa Comerços aprenents: 53 establiments (un 76,8% dels que complien el perfil per poder-s’hi sumar) han completat i signat la seva adhesió, i un 32,2% dels comerços visitats han mostrat interès en el Voluntariat per la Llengua, mentre que un 26,3% s’han interessat pel servei de revisió i traducció de textos.

En l’àmbit de la informació al consumidor, la diagnosi mostra que la retolació principal exterior és en català en el 62,7% dels casos, però la presència del català baixa en documents per a la clientela (menús, cartes, llistes de preus i altres documents), on un 39 % dels establiments no disposa de cap versió en català. Per donar resposta a aquestes mancances, la campanya ha posat a disposició dels negocis recursos gratuïts com el servei de revisió i traducció de textos breus, informació sobre normativa i drets lingüístics en l’àmbit del consum, i l’accés a programes de suport del CNL Montserrat.

El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, ha remarcat que «aquesta acció demostra que, quan s’ofereixen recursos concrets i acompanyament, el comerç respon» i ha subratllat que «la llengua és un dret i també un element de qualitat del servei: volem que el català sigui normal i accessible a qualsevol establiment i en qualsevol situació quotidiana».

Per la seva banda, el conseller comarcal de Consum, Salvador Busquets, ha destacat que «els drets lingüístics també són drets de les persones consumidores» i ha explicat que "les visites tenen un enfocament pedagògic: oferim orientació, eines i recursos gratuïts perquè l’adaptació sigui fàcil i viable».

