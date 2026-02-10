Sant Fruitós esgota en menys d’una hora els més de 3.000 tiquets de la Festa de l’Arròs
Enguany es preveu repartir un total de 3.500 racions, un 10% més que en l’edició de l’any passat
Ja és un clàssic, però no deixa de sorprendre l’enorme reclam que és la Festa de l’Arròs de Sant Fruitós de Bages, que tindrà lloc aquest diumenge, 15 de febrer. Aquest dimarts a la tarda a les 6 de la tarda es posaven a la venda els més de 3.000 tiquets per a l’àpat i s’han esgotat en menys d’una hora. Cada persona podia descarregar un màxim de 4 tiquets, utilitzant el codi que apareix al programa de mà, que s’ha distribuït a totes les llars del municipi i al comerç local.
L’Ajuntament ha comunicat que el divendres 13 de febrer, també a les 6 de la tarda, es posaran a la mateixa web els tiquets que hagin estat retornats per les entitats locals, en cas que n’hi hagi.
I això que, enguany, es preveu el repartiment de 3.500 racions d’arròs, 300 més que en l’anterior edició, el que suposa un increment del 10%.
Serà com a culminació de la seva festa més emblemàtica, amb una jornada plena d’activitats culturals, gastronòmiques i tradicionals. Començarà a les 9 del matí, davant del Nexe Espai de Cultura, amb la tradicional botifarrada popular, a càrrec de l’associació juvenil La Pepa.
A partir de les 10 del matí, les avingudes Sant Joan i Jaume I acolliran la fira d’artesans i de comerç local i la 31a Mostra de Puntaires. Paral·lelament, a la plaça Alfred Figueras, es podrà visitar la mostra d’entitats del municipi.
A 2/4 d’11, l’esbart Som Riu d’Or oferirà l’espectacle de sainets “Història de la Festa de l’Arròs” al nou escenari instal·lat a la plaça Alfred Figueras. Tot seguit, es podrà gaudir de l’actuació del mateix Esbart que inclourà els capgrossos de l’entitat i l’actuació del recuperat i ja tradicional Ball del Puro.
A partir d’1/4 d’1 del migdia, davant del Nexe Espai de Cultura, tindrà lloc l’audició i ballada de sardanes amb la cobla Els Lluïsos de Taradell, mentre que a la plaça Alfred Figueras se celebrarà la 27a Plantada de Gegants, seguida de la cercavila. Enguany hi participaran les colles de Navarcles, Balsareny (Els que + sonen), Artés, Vacarisses, Rubí, Thuir (Catalunya Nord), Sabadell, Cardona, l’Escola Paidos i Sant Fruitós de Bages.
Durant tot el matí, al voltant de Can Figueras, l'hípica Natrusky Sant Fruitós oferirà passejades amb ponis i cavalls. A més, el Banc de Sang i Teixits serà present a la festa amb una unitat mòbil; totes les persones que donin sang rebran un tiquet per gaudir de l’arròs.
A la 1 del migdia, a l’Ajuntament, es farà la recepció oficial de les autoritats, que sortiran en cercavila fins al Bosquet, on tindrà lloc la benedicció i el repartiment de l’arròs. Enguany, la parella homenatjada de la Festa de l’Arròs seran el Ton Creus Tañà i l’Antònia Garcia Ballesta.
La jornada continuarà a la tarda amb el lliurament de premis del concurs d’arrossos i el ball de cloenda dels gegants amb la colla del municipi.
Finalment, a les 6 de la tarda, s’inaugurarà l’exposició i es farà el lliurament de premis del 51è Concurs de Pintura Ràpida. Les obres quedaran exposades al Nexe Espai de Cultura fins al 28 de febrer.
Festa de l’Arròs a les escoles
Des d’aquest dimecres 11 de febrer, l’escola Pla del Puig celebrarà la Festa de l’Arròs a les escoles, una activitat que cada any té lloc en un dels centres educatius del municipi i que inclou el dinar d’arròs, la ballada de gegants i altres activitats relacionades amb la festa.
