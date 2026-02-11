Els Catarres encapçalen el cartell del ball de disfresses del Carnaval de Sallent
Un altre dels plats forts serà l’actuació del televisiu Pep Plaza, que dimarts presentarà l’espectacle «El substitut»
El ball de disfresses de dissabte a la nit tindrà enguany un nom propi: Els Catarres. El trio d’Aiguafreda serà el cap de cartell de la jornada central del Carnaval de Sallent i protagonitzarà la festa al pavelló municipal. Prèviament, com a novetat, aquest mateix espai acollirà el sopar de Carnestoltes, que fins ara tenia lloc a l’envelat que es muntava a l’exterior.
Després de la rua de disfresses de dissabte a la tarda, que és l’acte més multitudinari del Carnaval de Sallent, a ¾ de 9 del vespre la festa es traslladarà al pavelló amb el sopar de Carnestoltes, que estrena ubicació. Al mateix equipament, però a partir de les 12 de nit, començarà el ball de disfresses. A 2/4 de 12 s’obriran les portes per les persones que no hagin assistit al sopar. A banda del grup osonenc, completen el cartell de la nit de Carnaval la Tropical i Mina Ritz, amb l’amenització de DJ Maracotes SA.
Pel que fa a la resta d’actuacions musicals que tindran lloc durant la setmana de Carnaval, demà hi haurà concert amb Capros i PD Maracotes SA, a la plaça de Pau. Divendres després del cerca tasques amb la cultura popular sallentina, es farà el concert de Las Divas, un tribut a Aitana, Rosalía i Lola Índigo, i la nit acabarà amb DJ Rutxo. Dimecres de Cendra, després de la rua mortuòria i la sardinada popular, els encarregats de tancar el Carnaval seran The Unicornios Lokos i DJ Creus.
Pep Plaza serà «El substitut»
Dimarts, la música cedirà el protagonisme al teatre i es viurà un altre dels plats forts del Carnaval de Sallent amb l’actuació del televisiu Pep Plaza, que presentarà l’espectacle «El substitut». Serà a 2/4 de 9 del vespre a la Fàbrica Vella, després del sopar de pinxos. Es tracta d’un muntatge que combina l’humor, la sàtira i la música, on Plaza fa gala de les seves habilitats d’actor i humorista. Les entrades per assistir a l’espectacle, que costen 15 euros, es poden comprar al web de la Fàbrica Vella.
