L'atzar va evitar que l'última gran ventada al Bages provoqués una desgràcia a Sant Vicenç
El vendaval que hi va haver el 24 de gener del 2009 va arrencar tota una teulada de l’escola Sant Vicenç que va impactar contra l’edifici d’infantil i va anar a parar al pati; sortosament, era dissabte i estava tancada
Un dels últims grans episodis de vendaval que han afectat el Bages (zona poc acostumada a les grans ratxes de vent), el 24 de gener del 2009, va deixar-hi una escampada de danys materials, però no se’n va haver de lamentar cap de personal. És l’episodi tristament recordat a Catalunya perquè hi va deixar set víctimes mortals, de les quals quatre van ser els nens que van perdre la vida en ensorrar-se el sostre d’una instal·lació esportiva a Sant Boi de Llobregat.
Però si a l’àrea central no es va haver de registrar cap desgràcia personal va ser, en part, per un atzar. Perquè l’episodi es va produir en dissabte i, per tant, no hi havia activitat escolar (aquell dia no es va decretar una suspensió d’activitats generalitzada). I l’afirmació no és gratuïta, perquè es va produir un fet greu que, en un dia laborable, ho podia haver estat molt més.
Va ser a Sant Vicenç de Castellet. Aquell dissabte 24 de gener al matí, la forta ventada va causar desperfectes de consideració a l’escola pública Sant Vicenç i hi va deixar danys estructurals importants. El fet va ser que feia poc temps que s’havia fet nova tota la teulada de l’edifici principal d’aquest centre. El vent d’aquell dia, però, va arrencar gran part de les plaques que s’havien instal·lat com a coberta, peces metàl·liques força pesades, però que la ventada va fer volar com fulles d'arbre, i que van anar a topar contra l’edifici annex que s’utilitza d’aules d’infantil (amb l’impacte van trencar finestres i va generar una esquerda a la paret) i finalment van acabar caient i escampant-se sobre el pati de l’escola. Sortosament, com es deia, el fet que passés en dissabte va fer que no passés cap desgràcia, ja que el centre estava tancat i no hi havia cap activitat.
De fet, el succés va obligar a suspendre les classes, que no es van poder reprendre fins a mitja setmana, quan es va haver retirat les plaques i es va revisar tota la teulada per garantir la plena seguretat.
Com es deia, aquell episodi no va tenir danys personals a l’àrea central, però sí nombrosos i importants danys materials. Per exemple, a Sant Vicenç mateix va caure un arbre de grans dimensions al cementiri i un altre a la plaça del Pi que van causar danys estructurals a l’entorn.
A Aguilar de Segarra, la ventada va arrasar amb el camp fotovoltaic municipal que des de feia poc temps tenia instal·lat als Plans de Cal Cases, segons explica l’alcalde del municipi. Va destrossar completament els 46 panells de plaques de captació d’energia solar que hi havia col·locats.
Aquell dissabte, des de bon matí, la Catalunya central va tenir afectades dues carreteres per les fortes ventades. Al Bages es va veure afectada la C-55 en dos trams de la via. A Castellgalí, es va despendre una part de la teulada d’una nau industrial desocupada que va afectar el carril en sentit sud. Paral·lelament, uns quilòmetres més endavant, a Monistrol de Montserrat, un camió es va enganxar a un cable d’alta tensió que havia quedat despenjat a causa del vent.
El vent que va posar en alerta, a la Catalunya central va arribar a màximes de 113 quilòmetres per hora a Fals, al Bages.
Arbres, murs, trossos de façanes, vidres i fanals caiguts i contenidors i motos tombats van dibuixar el paisatge d’aquell dia a Manresa i a moltes poblacions.
Una gran part dels veïns de Puigcerdà van viure sense llum durant gairebé una jornada i mitja per la caiguda d’una línia d’alta tensió de Fecsa. Aquella apagada va afectar, principalment, l’activitat turística i el comerç de la zona, ja que van ser els carrers del centre de la vila els que van acumular més hores sense llum al llarg del cap de setmana.
