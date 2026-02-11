Orriols atribueix al "fals relat" contra Aliança Catalana l'enfrontament en el ple de Santpedor
Xavier Pellicer, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya, afirma que els Mossos "hauran de donar explicacions" per la detenció d'un exregidor
EP/ACN
La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha atribuït al "fals relat" contra el seu partit l'enfrontament d'aquest dimarts en el ple de Santpedor per la presa de possessió com a regidor del municipi del vicepresident del partit d'extrema dreta a la comarca del Bages, Jordi Soteras. Ho ha dit aquest dimecres en la sessió de control al Govern del Parlament, en què ha acusat els "extremistes de la CUP" d'intentar paralitzar el ple i agredir agents de la policia local i els Mossos amb l'objectiu que Soteras no pogués prendre possessió del càrrec.
La tensió en el ple va derivar en un forcejament amb la policia i en la detenció de l'exregidor de la CUP al municipi Aniol Vila per presumpta resistència greu a l'autoritat, i va quedar en llibertat el mateix dimarts cap a les onze de la nit. Segons Orriols, "el fals relat que han creat contra Aliança Catalana contribueix a la violència política", i ha assegurat que el PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP posen un 'cordó sanitari' que obre la veda contra la militància d'AC. "Això ens fa preguntar què és veritablement el feixisme i qui són realment els feixistes", ha afegit.
Suport al detingut
El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha enviat a Aniol el seu suport i el de tot el "moviment antifeixista", en un missatge a X. "De nou els Mossos defensant l'extrema dreta i perseguint la mobilització popular mentre la policia local impedeix la tasca d'un electe. Hauran de donar explicacions", ha dit.
Per la seva banda, el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha condemnat "sense matisos" els fets, en un missatge en aquestamateixa xarxa social. "Impedir amb violència la presa de possessió d'un regidor, com ha passat a Santpedor, és inadmissible. Ho condemnem sense matisos", ha lamentat.
Soteras ha entrat a l'Ajuntament després de la renúncia d'un regidor de Sumem per Santpedor (Junts), ocupava el número 9 de la llista en les eleccions del 2023 i ha acabat com a edil perquè els 6 anteriors no han acceptat l'acta. Tot i que exerceix com a vicepresident d'Aliança Catalana al Bages, ha pres possessió de l'acta i ha entrat a l'Ajuntament com a regidor no adscrit a cap grup municipal, ja que AC no va concórrer a les municipals.
El sindicat SIS-FEPOL dona suport a la Policia Local
SIS-FEPOL ha condemnat en un comunicat els incidents viscuts aquest dimarts al ple de Santpedor on es va detenir una persona -un exregidor de la CUP- durant les accions de protesta per la presa de possessió d'un regidor vinculat a Aliança Catalana. El sindicat ha mostrat el seu "suport total i incondicional" als agents de la Policia Local després que, segons diuen, es van generar moments "d'alta tensió, crits i enfrontaments amb els cossos policials desplaçats per garantir l'ordre". "Condemnem de manera rotunda i enèrgica qualsevol acte de violència, coacció, intimidació o agressió contra servidors públics que, en l'exercici de les seves funcions, vetllen per la seguretat, la convivència i el compliment de la legalitat", afegeixen.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu