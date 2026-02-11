Poble Lliure denuncia que PSC, ERC, Junts i Comuns «silencien» casos de «transfuguisme» cap a Aliança Catalana com el de Santpedor
L'organització que forma part de la CUP veu «inacció premeditada» dels signants del pacte contra el transfuguisme
ACN
Poble Lliure denuncia que PSC, ERC, Junts i Comuns «silencien» els casos de transfuguisme cap a Aliança Catalana per «interessos electorals». Així ho ha dit l'organització política que forma part de la CUP en un comunicat, després del cas que s’ha formalitzat aquest dimarts amb la presa de possessió del nou regidor de Santpedor, Jordi Soteras, que ha entrat a l’Ajuntament perquè formava part de la llista de Sumem (adscrita a Junts), però que passarà a ser no adscrit i que representa Aliança Catalana, formació de la qual n’és actualment vicepresident al Bages. Un ple de presa de possessió que ha acabat amb la detenció d’un exregidor de la CUP per les protestes que hi ha hagut per aquest fet.
«És evident que l’assalt a les institucions d’Aliança Catalana per aquesta via, sense haver passat per les urnes, no és anecdòtic», defensa Poble Lliure. Segons l'organització política, «forma part d’una estratègia calculada de la formació feixista».
Poble Lliure veu «inacció premeditada» dels signants del pacte contra el transfuguisme i defensa que «és hora que PSC, ERC, Junts i Comuns posin de manifest que el seu cordó sanitari no és una bena als ulls dels ciutadans per amagar la seva manca de determinació per aturar el feixisme i la xenofòbia».
