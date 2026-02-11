Sallent dona el tret de sortida a un Carnaval marcat per la crítica a les xarxes socials
Les comparses amb carro de la rua de dissabte, que s’incorporaven a mig recorregut, guanyen protagonisme i enguany hi participaran des de l’inici
La crítica a una societat cada vegada més condicionada per les xarxes socials és aquest any el fil conductor del Carnaval de Sallent, que arrenca aquest dijous amb una arribada renovada i protagonitzada per un Rei Carnestoltes convertit en un ‘influencer’. Un dels grans atractius de la festa, que s’allarga fins dimecres vinent, continuarà sent la rua de dissabte a la tarda, que aquest any potencia el protagonisme de les comparses amb carro.
Després de la crida de l’any passat per reforçar l’equip organitzatiu, el Carrilet afronta una festa potenciada. El plat fort continuarà sent la rua de dissabte a la tarda, que sortirà a 2/4 de 6 des de la plaça de la Pau i seguirà el recorregut habitual. La principal novetat és que les comparses amb carro, que en les darreres edicions s’incorporaven a mig recorregut, enguany hi participaran des del començament. Des del Carrilet expliquen que l’augment de personal permetrà garantir espais suficients entre xarangues i carros per evitar aglomeracions i interferències musicals durant el recorregut.
Dissabte al vespre se celebrarà el sopar de Carnestoltes, que aquest any es trasllada a l’interior del pavelló, deixant enrere l’envelat exterior. El nou espai permetrà arribar fins als 600 comensals, gairebé el doble de capacitat. A mitjanit començarà el ball de disfresses amb un cartell musical que inclou Els Catarres, Dj. Maracotes, la Tropical i Dj Mina Ritz.
La programació manté també altres actes tradicionals, com la festa de la 69ena divendres al vespre, amb rua i sopar de dones també al pavelló, seguit d’un cercatasques i un concert. Diumenge serà el torn del vermut i l’arrossada popular al matí, i a la tarda, de la mostra de foc i cultura popular.
Carnaval Infantil, dilluns
Dilluns arribarà el Carnaval infantil, que enguany canvia d’horaris. En aquesta ocasió, s’elimina el dinar i hi haurà una xaranga que passarà per les escoles abans de començar la rua a les 5 de la tarda des del parc Pere Sallés, que acabarà a la plaça de la Pau amb l’espectacle de Jaume Barri i berenar a càrrec dels Sòmines. Per tancar la festa, Dimecres de Cendra tindrà lloc la tradicional rua mortuòria, que sortirà a 2/4 de 9 del vespre de la plaça de la Verdura i acabarà a la Torre del Gas amb la crema del Rei Carnestoltes.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura