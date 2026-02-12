El Carnestoltes de Sallent es ventila la política local en tres minuts
L’arribada del rei de la gresca se salva d’una jornada d’alerta i restriccions, desplega un discurs directe i mordaç i torna a esdevenir una benvinguda multitudinària
Com si fos empès per l’altre protagonista de la jornada, el Carnestoltes ha arribat a Sallent com un vendaval i s’ha ventilat en tres minuts la benvinguda als sallentins i la pentinada a l’actualitat local. Un repàs ‘exprés’ que, malgrat la velocitat, no s’ha deixat cap dels grans temes que han marcat l’any polític que va entre Carnaval i Carnaval.
I els sallentins, un any més, han demostrat des del minut 1 que no només és una festa que marca la identitat local, sinó que l’esperen amb devoció. I amb tots els rituals clars i intactes. Tanta ‘fe’ hi posen que, fins i tot, ha semblat que els elements s’han confabulat per repetir, un any més i ja apropant-se al mig segle, el miracle. I és que a mitja tarda organització i Protecció Civil mantenien una última reunió per determinar que la festa podia començar després d’una jornada d’alerta. I dues hores després, a la plaça de Sant Antoni Maria Claret (on s’ha traslladat després d’un petit canvi per seguretat), gairebé no hi bufava ni un bri d’aire.
Amb puntualitat poc sallentina (és a dir, puntual) el rei Carnestoltes ha aparegut davant de centenars de sallentins que omplien la plaça (i que, com també és tradició, s’hi han congregat a última com per art de màgia, tocats amb barrets, diademes o perruques) per fer esclatar la festa. Ho ha fet, com es deia a l’inici, amb un discurs breu, però mordaç. En argot futbolístic, curteta i el peu.
Perquè el rei de la disbauxa ha arribat a Sallent sabedor que el que ara mana són les xarxes socials, on tot es consumeix de pressa i mastegat. «No m’enrotllaré gaire, ja sé que us agrada el fast-food a dida. Ja teniu el vídeo que volíeu per a les xarxes socials», proclamava des de l’escenari amb els seus ‘ajudants’ donant-li un fons pirotècnic. «Tot ràpid, tot corrent, que anem per feina amb tot».
Però, a partir d’aquí, el pebre, servit ràpid. «Anem per feina amb tot, menys amb la residència d’avis, que ha costat vint anys fer-la, amb un projecte de feia anys. Però el nostre alcalde volia la medalleta de ser el més jove i també el més llest». En el programa d’enguany ja treia punta al tema: «Un projecte que va iniciar el Saldoni, que l’actual alcalde va criticar sense manies… i que ara defensa com si fos idea seva de tota la vida. Política circular: avui m’hi oposo, demà ho inauguro. I pel tema de la zona inundable, tranquil·litat absoluta: si no hi ha gent vivint-hi, tampoc hi ha res a inundar». I encara hi afegia: «El balanç és impecable: una residència fantasma, perfecta per fer-se la foto, inútil per donar servei i ideal per tallar la cinta just quan toquen eleccions».
També ha fet referència a un dels temes ‘estrella’ d’aquest mandat a molts municipis, i del qual Sallent no se n’escapa: els nous models de recollida de deixalles. A Sallent, els contenidors amb accés restringit i personalitzat, i que va motivar una taxa amb penalització per als que no ho feien adequadament. «Ens vam passar de moderns i van arribar les multes! Allò sí que va ser una revolució! L’Ajuntament va rebre més trucades que la centraleta de la Marató!», proclamava el Carnestoltes.
I també aprofitava per ‘disparar’ contra la manca de locals per a les activitats de les entitats. «El local de Carrilet cau a trossos i les veïnes preparen enramades a locals que provocarien un atac de pànic a l’aparellador més feréstec, però la prioritat de l’Ajuntament és netejar una façana a la plaça de la Pau, col·locar una màquina per mesurar la qualitat de l’aire i posar llum al castell», retreia amb sàtira. I hi afegia, encara en clau consistorial, que «si teniu una queixa, l’Ajuntament té una aplicació que funciona molt bé: escrius, l’envies, i la queixa queda arxivada per sempre més, al mateix lloc on s’han quedat les respostes».
I també un record ràpid per a la connectivitat del poble en transport públic: «Tenim la via del tren del Bages. No arriba, no marxa, no passa… Però existeix, com algunes promeses. Deu ser de Rodalies, potser la línia R3».
El rei de la gresca ha tancat la seva proclama reivindicant l’arrelament d’aquesta festa, aviat mig centenària, a Sallent: «El Carnaval és soroll i excés. Però també és arrel, memòria i identitat. És el record viu d’aquells que no hi són, però que continuen ballant amb nosaltres, encara que sigui des de lluny. Perquè el Carnaval és rialla, però també és abraçada». Amb un «visca el Carnaval de Sallent!» s’ha donat el tret de sortida oficial a set dies de festa amb programació ininterrompuda, i amb els seus elements indestriables d’aquesta primera jornada. Música de xaranga (dues), centenars de persones en cercavila ballant sense parar, i amb l’acompanyament dels gegants Antonyito i el Maquis. Per davant queden sis dies més de festa, amb la gran cercavila de disfresses de dissabte com a punt àlgid. De moment, aquest dijous ha arrencat amb el vent a favor.
