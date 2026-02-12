La CUP Santpedor denuncia els fets viscuts en el ple: «L’actuació de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra va ser clarament desproporcionada»
Els cupaires condemnen l'actuació dels cossos de seguretat i carreguen contra Sumem x Santpedor, a qui consideren responsables de l'entrada d'Aliança al consistori
La formació també exigeix explicacions al govern d'ERC
“Santpedor diu prou a la complicitat amb l’extrema dreta”. Així comença el comunicat emès per la CUP de Santpedor arran dels fets ocorreguts el passat dimarts, coincidint amb la celebració del ple municipal en què va prendre possessió com a regidor no adscrit Jordi Soteras, vicepresident d’Aliança Catalana al Bages.
El rebuig a aquesta nova incorporació per part d’algunes formacions polítiques i del moviment popular va derivar en una mobilització ciutadana que va acabar amb la detenció d’Aniol Vila, exregidor de la CUP, acusat de resistència greu a l’autoritat.
Al voltant d’un centenar de persones es van concentrar a la plaça Gran U d’Octubre per protestar contra el que des de la CUP qualifiquen de “frau democràtic”, ja que l’entrada de Soteras com a regidor no adscrit suposa, de manera indirecta, la primera representació institucional d’Aliança Catalana al Bages. Tot i que a les eleccions municipals del 2023 Soteras formava part de la llista de Sumem x Santpedor —vinculada a Junts—, posteriorment va començar a militar al partit d’extrema dreta. Per tot plegat, els cupaires consideren la seva incorporació al consistori “il·legítima”.
“Aquest partit —Aliança Catalana— no es va presentar a les últimes eleccions municipals i ningú el va votar, però han aconseguit un regidor al nostre poble gràcies a Junts”, continua el comunicat. Soteras ocupava el novè lloc a la llista de Sumem el 2023. La renúncia del fins ara regidor Jordi Rojas, així com la negativa dels sis candidats següents a assumir l’acta, ha facilitat l’entrada al consistori de l’actual vicepresident comarcal d’Aliança Catalana. “Sumem ha tolerat que l’extrema dreta ocupés un dels seus seients, trepitjant la voluntat expressada per la població santpedorenca”, critiquen des de la CUP.
L’exregidor Aniol Vila, detingut
Durant la concentració de dimarts es van produir càrregues policials i la detenció de l’exregidor de la CUP Aniol Vila. “L’actuació de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra va ser clarament desproporcionada”, assegura la formació. El moment de màxima tensió va arribar abans de l’inici del ple, quan els cossos de seguretat van permetre “descaradament” l’entrada de diversos militants d’Aliança Catalana —entre ells Imma Nadal i Judit Vinyes— mentre, en canvi, negaven l’accés a diversos veïns del municipi.
Un dels qui sí que va poder accedir a l’interior de la capella de Sant Andreu, espai on se celebren els plens municipals, va ser Aniol Vila. Segons explica la CUP, l’exregidor “es va atrevir a denunciar aquesta situació i va acabar sent detingut, rebent un tracte agressiu i desproporcionat per part d’agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local”. Una vintena de companys es van desplaçar posteriorment a la comissaria dels Mossos, a Manresa, per reclamar-ne l’alliberament. Vila va quedar en llibertat passades les onze de la nit.
Arran dels fets, la CUP ha exigit explicacions a l’alcalde de Santpedor, Agustí Comas, sobre l’organització del dispositiu policial i les ordres sota les quals va actuar. En el comunicat, la formació planteja diversos interrogants al batlle: qui va ordenar que els veïns no poguessin accedir al ple municipal; qui va donar instruccions a la Policia Local i als Mossos d’Esquadra per custodiar i garantir l’entrada de simpatitzants d’Aliança Catalana que “no eren ni del poble”; qui va decretar l’entrada dels Mossos a la capella de Sant Andreu, i qui va dictar la detenció del company que “reclamava que el poble hi pogués accedir”.
En l’escrit publicat per la CUP, la formació també destaca que, “malgrat una situació insostenible, amb més d’un centenar de persones a la porta de la sala oposant-s’hi i amb una detenció completament innecessària”, ERC —que governa en minoria des del trencament del pacte— no va acceptar la demanda dels cupaires de suspendre el ple tenint en compte “la vulneració de drets democràtics” que es vivia.
Davant la negativa, els dos regidors de la CUP, Rubèn López i Aina Fernández, van abandonar la sala “per respecte a un poble que va sobrepassar amb dignitat la falsa normalitat d’ERC”.
