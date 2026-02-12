Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta per vents fortsVaga de docentsPle de SantpedorNou model sanitariFineArtVideoclip RosalíaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Excursionistes del Bages coronen el Puig de Sant Miquel de l’Alta Anoia

La sortida s'emmarca dins del "Repte 100 cims" que té com a finalitat la coneixença del territori a través de l'excursionisme

El grup d'excursionistes al cim del Puig de Sant Miquel de l'Alta Anoia

El grup d'excursionistes al cim del Puig de Sant Miquel de l'Alta Anoia / CECB

Regió7

Manresa

En el marc del «Repte 100 cims» el Centre Excursionista Comarca de Bages va coronar el Puig de Sant Miquel, situat a l’Alta Anoia. El grup de caminaires va prosseguir la ruta fins a Sant Pere Sallavinera, on els esperava el bus per dirigir-se al poble de Rubió i l’ermita de Sant Pere d’Ardes i, tot seguint el GR 7, van passar pel mirador de les Maioles, el refugi del Mas del Tronc, sant Martí de Maçana, la Mare de Déu del Grauet i la necròpolis de Seguers.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents