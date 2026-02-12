Excursionistes del Bages coronen el Puig de Sant Miquel de l’Alta Anoia
La sortida s'emmarca dins del "Repte 100 cims" que té com a finalitat la coneixença del territori a través de l'excursionisme
Regió7
Manresa
En el marc del «Repte 100 cims» el Centre Excursionista Comarca de Bages va coronar el Puig de Sant Miquel, situat a l’Alta Anoia. El grup de caminaires va prosseguir la ruta fins a Sant Pere Sallavinera, on els esperava el bus per dirigir-se al poble de Rubió i l’ermita de Sant Pere d’Ardes i, tot seguint el GR 7, van passar pel mirador de les Maioles, el refugi del Mas del Tronc, sant Martí de Maçana, la Mare de Déu del Grauet i la necròpolis de Seguers.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu