L’Ajuntament de Fonollosa acomiada la secretària interventora Rosa Vilà per la seva jubilació
L'alcalde i l'equip de govern, treballadors municipals i exalcaldes agraeixen la seva tasca al consistori durant dinou anys
Regió7
Fonollosa
L’Ajuntament de Fonollosa va celebrar la jubilació de Rosa Vilà Pallerola, que durant els darrers dinou anys ha exercit com a secretària-interventora del consistori. La Rosa formava part del cos d’habilitats estatals, un col·lectiu cada vegada més difícil de cobrir, especialment en ajuntaments petits. La setmana passada es va dur a terme un petit acte institucional intern de comiat, en el qual hi van participar els treballadors municipals, l’alcalde i l’equip de Govern, així com exalcaldes, que van expressar el seu agraïment pels seus anys de servei al municipi.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu