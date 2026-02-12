Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta per vents fortsVaga de docentsPle de SantpedorNou model sanitariFineArtVideoclip RosalíaBaxi Manresa
instagramlinkedin

L’Ajuntament de Fonollosa acomiada la secretària interventora Rosa Vilà per la seva jubilació

L'alcalde i l'equip de govern, treballadors municipals i exalcaldes agraeixen la seva tasca al consistori durant dinou anys

Una fotografia de grup durant l'acte de comiat dedicat a la secretària interventora Rosa Vilà

Una fotografia de grup durant l'acte de comiat dedicat a la secretària interventora Rosa Vilà / AJ. FONOLLOSA

Regió7

Fonollosa

L’Ajuntament de Fonollosa va celebrar la jubilació de Rosa Vilà Pallerola, que durant els darrers dinou anys ha exercit com a secretària-interventora del consistori. La Rosa formava part del cos d’habilitats estatals, un col·lectiu cada vegada més difícil de cobrir, especialment en ajuntaments petits. La setmana passada es va dur a terme un petit acte institucional intern de comiat, en el qual hi van participar els treballadors municipals, l’alcalde i l’equip de Govern, així com exalcaldes, que van expressar el seu agraïment pels seus anys de servei al municipi.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents