L'Ajuntament de Santpedor lamenta la situació viscuda al ple: «El nostre compromís és garantir espais de trobada respectuosos»
El consistori reafirma el seu compromís amb el diàleg, la llibertat d’expressió i la convivència pacífica, després de la detenció d’un exregidor de la CUP
L'Ajuntament de Santpedor s'ha pronunciat a través d'un comunicat després dels fets ocorreguts durant la celebració del ple municipal de dimarts, en què es van produir aldarulls arran de la incorporació al consistori com a regidor no adscrit de Jordi Soteras, actual vicepresident d'Aliança Catalana al Bages.
Tenint en compte que Soteras va formar part de la llista de Junts en les eleccions de 2023, però ara integra un altre grup, la seva entrada al consistori va generar el rebuig d'ERC, la CUP i d’un sector de la població santpedorenca. Per aquest motiu, dimarts es va convocar una concentració davant de la capella de Sant Andreu, espai on se celebren els plens municipals, per denunciar la situació, definida com un cas de transfuguisme.
La mobilització va ser tensa i convulsa i, de fet, va acabar amb la detenció de l’exregidor de la CUP Aniol Vila. Des del consistori han lamentat els fets i han subratllat que "entenem i defensem plenament el dret legítim de la ciutadania a manifestar-se i expressar lliurement les seves opinions. La participació, la discrepància i el debat formen part essencial d’una societat democràtica i plural". Tanmateix, en el comunicat rebutgen "de manera clara i contundent qualsevol discurs feixista, racista, masclista, LGBT-fòbic i qualsevol acte de violència, provocació, intimidació o alteració que impedeixi el funcionament de les institucions i el debat democràtic".
L’Ajuntament de Santpedor assegura que el seu compromís és "garantir espais de trobada respectuosos i oberts al diàleg, on totes les veus puguin ser escoltades sense situacions de confrontació violenta", i reitera la seva voluntat de diàleg i la defensa ferma dels valors democràtics, de la llibertat d’expressió i de la convivència pacífica.
