L'arbre caigut a l'escola Collbaix de Sant Joan no afectarà les classes d'aquest divendres
L'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada celebra que es prengués la decisió de suspendre les classes per la ventada
"Sort que es van suspendre les classes! Si no, no em vull ni imaginar què hagués pogut passar..." Jordi Solernou, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, s'expressava d'aquesta manera quan Regió7 li ha preguntat per la caiguda d'un arbre al pati de l'escola Collbaix. Segons Solernou, serà demà quan els serveis municipals el retirin del pati, "sense que això afecti les classes de l'escola". Només s'haurà de tancar una part, per evitar que els alumnes hi accedeixin, però és la banda més allunyada de l'escola.
L'arbre s'ha partit per la base a causa de la ventada, i ha passat en una zona on ja hi ha obres. En concret les d'instal·lació d'una caldera de biomassa.
Aquesta és potser la incidència més conflictiva per a una població que també ha patit la caiguda d'altres arbres, com a la zona de l'espai Jove, amb un arbre, un pi força alt, que ha caigut directament dins del cementiri, o un altre arbre al Passeig del Riu.
En aquest sentit, Jordi Solernou, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, recorda que ahir ja "es va prendre la decisió de tancar l'accés a determinades zones per a evitar riscos, i aquest matí Protecció Civil ha voltat per les diferents àrees per a detectar possibles riscos".
Al poble també s'ha torçat un senyal, o s'han hagut de retirar alguns cartells.
