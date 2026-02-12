Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'arbre caigut a l'escola Collbaix de Sant Joan no afectarà les classes d'aquest divendres

L'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada celebra que es prengués la decisió de suspendre les classes per la ventada

L'arbre ha caigut en una zona apartada del pati de l'escola Collbaix, prop d'una zona en obres

L'arbre ha caigut en una zona apartada del pati de l'escola Collbaix, prop d'una zona en obres / Dani Casas

Eduard Font Badia

Sant Joan de Vilatorrada

"Sort que es van suspendre les classes! Si no, no em vull ni imaginar què hagués pogut passar..." Jordi Solernou, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, s'expressava d'aquesta manera quan Regió7 li ha preguntat per la caiguda d'un arbre al pati de l'escola Collbaix. Segons Solernou, serà demà quan els serveis municipals el retirin del pati, "sense que això afecti les classes de l'escola". Només s'haurà de tancar una part, per evitar que els alumnes hi accedeixin, però és la banda més allunyada de l'escola.

L'arbre s'ha partit per la base a causa de la ventada, i ha passat en una zona on ja hi ha obres. En concret les d'instal·lació d'una caldera de biomassa.

L'arbre s'ha trencat per la base mateixa

L'arbre s'ha trencat per la base mateixa / Dani Casas

Aquesta és potser la incidència més conflictiva per a una població que també ha patit la caiguda d'altres arbres, com a la zona de l'espai Jove, amb un arbre, un pi força alt, que ha caigut directament dins del cementiri, o un altre arbre al Passeig del Riu.

El pi que s'ha trencat darrere la pista de l'Espai Jove ha caigut dins el cementiri municipal

El pi que s'ha trencat darrere la pista de l'Espai Jove ha caigut dins el cementiri municipal / Mar Bautista

En aquest sentit, Jordi Solernou, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, recorda que ahir ja "es va prendre la decisió de tancar l'accés a determinades zones per a evitar riscos, i aquest matí Protecció Civil ha voltat per les diferents àrees per a detectar possibles riscos".

Al poble també s'ha torçat un senyal, o s'han hagut de retirar alguns cartells.

