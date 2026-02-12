Sant Fruitós de Bages celebra la Festa de l’Arròs a l’escola Pla del Puig
Els alumnes i la comunitat educativa han viscut els principals trets identitaris de la celebració al mateix centre
Regió7
L’escola Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages ha celebrat aquest dimecres al migdia la Festa de l’Arròs a les escoles, una iniciativa municipal que apropa aquesta festa tan identitària als centres educatius perquè els infants la puguin viure de prop. Els nens i nenes del centre, juntament amb la comunitat educativa, han estat els primers santfruitosencs a tastar l’arròs d’enguany. A causa de l’alerta del Ventcat, el dinar s’ha hagut de traslladar a l’entrada de l’escola, ja que inicialment estava previst celebrar-lo al pati.
La colla de cuiners de l’arròs, que aquest diumenge prepararan 3.500 racions al Bosquet, han estat els encarregats d’elaborar també l’àpat al centre educatiu. David Salvans, l’alumne més gran de l’escola, i Guiu Gallego, el més petit, han fet el tast oficial de l’arròs, acompanyats de l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés; del regidor d’Ensenyament, David Serrano; i de la directora del centre, Marta Casas.
Els alumnes de l’Institut Gerbert d’Aurillac i els usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera han servit l’àpat com a “parelles de l’arròs”, tal com faran aquest diumenge al Bosquet. Un cop finalitzat el dinar, la celebració ha continuat al pati amb l’actuació de la colla dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages, que han fet ballar els gegantons Isar i Aigó, i amb les danses tradicionals a càrrec de l’Esbart Som Riu d’Or.
La Festa de l’Arròs a les escoles es va començar a celebrar l’any 2010 amb l’objectiu de garantir que aquesta tradició sigui ben coneguda pels infants i que la puguin viure de primera mà. L’any passat la festa es va celebrar a l’escola Monsenyor Gibert, i el pròxim any tindrà lloc a l’escola Paidos.
