Santpedor renovarà enguany la coberta de la sala Cal Llovet, pas previ a una reforma integral
El govern en minoria d’ERC va poder tirar endavant un projecte que havia hagut de retirar del ple de desembre, i que l’oposició no veu clar perquè creu que no hi ha garantida una continuïtat en la rehabilitació
Santpedor afrontarà finalment aquest any la reforma de la coberta de la sala Cal Llovet, el principal espai polivalent que disposa el municipi i que al llarg de l’any acull nombroses activitats que s’organitzen al poble. Una remodelació que s’ha convertit en urgent per les deficiències que presenta l’estructura.
En el convuls ple (per les protestes per l’entrada del nou regidor Jordi Soteras) que va tenir lloc dimarts a la nit se’n va aprovar inicialment el projecte. Una proposta que l’equip de govern d’ERC, ara en minoria, ja havia portat al ple de desembre, però que va acabar retirant a instàncies dels grups de l’oposició, que consideraven que calia programar una reforma més integral de tot l’equipament. Es tracta d’una inversió d'1.358.870 euros, subvencionada en un 70%.
Ara, l’executiu republicà portava de nou el projecte, després d’una reunió informativa mantinguda amb la resta de grups municipals la setmana passada, però amb un afegit, segons va detallar el regidor d’Urbanisme, Josep Illa, que és que en el dictamen s’incorporava un vuitè punt, en el qual consta que en data 13 de desembre del 2025 es feia una provisió d’alcaldia per iniciar la tramitació per contractar el projecte de reforma integral de la sala. Per a aquest objecte (redacció del projecte interior) s’ha reservat una partida de 98.000 euros.
Tanmateix, la proposta de l’equip de govern no va complaure els grups de l’oposició, però va poder tirar la proposta endavant. D’una banda, perquè els dos regidors de la CUP havien abandonat el ple en considerar que no era lícit continuar-lo amb la situació que s’havia viscut prèviament de restricció de l’entrada a la sala i la detenció d’un exregidor d’aquesta formació (que a la nit ja va ser deixat en llibertat després de declarar a la comissaria de Manresa).
De l’altra, perquè només els regidors del grup SEAM hi van votar en contra (4), mentre que tant la regidora de Sumem x Santpedor, Roser Llobera, i el nou regidor no adscrit, Jordi Soteras, es van abstenir. Això proporcionava una majoria simple a l’equip de govern (5 vots a favor). Llobera, que va dir que desconeixia que aquesta proporció permetia tirar el punt endavant, va demanar posteriorment de canviar el seu vot per un no, però ja no era possible.
Per tant, ara el projecte es posarà a exposició pública durant un mes, i un cop se’n faci l’aprovació definitiva ja es podrà obrir la licitació i, un cop adjudicat, executar-lo. Una materialització que suposarà una afectació de la sala durant mesos, per la qual cosa caldrà buscar alternatives per a la ubicació d’actes, sigui en altres equipaments o, també s’ha valorat, amb el lloguer i instal·lació d’una carpa.
Daniel Davins, portaveu de Santpedor És Un Altre Món (SEAM) argumentava la disconformitat del seu grup i el seu vot en contra per «tal com està plantejat. Perquè no és un problema nou, fa molts anys que vostès sabien que aquesta coberta s’havia de reparar i durant aquest temps no se’ns havia informat ni compartit cap plantejament». En aquesta línia, incidia en el seu punt de vista que «nosaltres no només volem arreglar la teulada. Cal Llovet té 40 anys i necessita una renovació integral: accessibilitat, visibilitat, climatització... Quin sentit té fer una obra parcial i deixar l’interior pendent?». I reiterava que «les obres s’haurien de fer seguides i amb una planificació global. Agraïm la provisió de fons per a la redacció del projecte de reforma interior, però això no és suficient. Necessitem més informació, planificació i compromís real per a una reforma integral de la sala. El volem complet».
En aquest punt, l’alcalde santpedorenc, Agustí Comas, assegurava que en la reunió informativa ja s’havia pres el compromís «que hi haurà aquesta continuïtat. Mentre s’arregli la teulada es farà el projecte i el procediment per a la reforma interior. I que farem un procés amb els grups polítics i les entitats del poble per definir com ha de ser aquesta reforma, a quines necessitats ha de donar resposta».
Per contra, el portaveu de SEAM expressava el temor que «ja sabem què passarà, en realitat. Amb el que suposa fer tot aquest procediment no hi haurà temps i ens passarem quatre anys sense Cal Llovet. Cal una planificació. No poden garantir aquesta continuïtat, ara mateix».
El regidor d’Urbanisme insistia que amb la urgència de «resoldre primer el tema de la teulada, que està subvencionada en més del 70%». I insistia que «hi ha en pressupost la redacció del projecte integral i hi haurà continuïtat».
La portaveu i ara única regidora de Sumem, Roser Llobera, retreia que la reunió tècnica mantinguda la setmana passada «va ser unidireccional. Vam venir i se’ns va explicar». I en aquest sentit retreia que, «quan fa dos mesos, es va retirar el punt de la reparació de la coberta de l’ordre del dia del ple era amb la idea de treballar-ho conjuntament, no de presentar-nos ja la decisió del que es vol fer. Integrar-ho era reunir-nos i comentar-ho conjuntament, no fer fase 1 i fase 2. Aquest dictamen és el mateix de fa dos mesos amb uns acords establerts per vosaltres. Hem perdut dos mesos per fer aquest projecte integrat». L’alcalde va reiterar que «per a l’arranjament de l’interior ja hem dit que farem aquesta participació, amb els grups polítics i amb la ciutadania».
Per la seva banda, el regidor no adscrit, Jordi Soteras, va exposar que «Cal Llovet és un edifici amortitzadíssim, i a tot arreu on això passa el que es fa és una remodelació integral. Quan es va construir, Santpedor tenia la meitat d’habitants que ara. S’ha de veure ben clar quines necessitats tenim actualment».
