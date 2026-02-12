Tradició i gastronomia es donen cita a Sant Fruitós en una edició rècord de la Festa de l’Arròs
Les 3.500 racions s’exhaureixen en menys d’una hora i consoliden una celebració que combina cultura popular i memòria històrica
La Festa de l’Arròs de Sant Fruitós de Bages torna aquest diumenge amb més força que mai i amb un èxit anticipat que confirma el bon moment d’aquesta tradició emblemàtica del municipi. Les 3.500 racions que es repartiran durant la jornada —300 més que l’any passat— es van esgotar en menys d’una hora, una mostra clara de com la festa continua creixent en popularitat, participació i capacitat de convocatòria.
Tot i que el plat fort arribarà aquest cap de setmana, la programació ja ha començat al llarg dels darrers dies amb activitats paral·leles. Els actes de diumenge arrencaran a les 8 del matí amb el tradicional 51è Concurs de Pintura Ràpida, una cita consolidada que omple els carrers d’artistes capturant l’essència del municipi. La jornada continuarà amb una botifarrada popular, una fira d’artesans i comerços locals, i activitats familiars com passejades amb ponis i cavalls.
Enguany, la celebració posa un accent especial en l’arrelament històric i cultural de la festa. A 2/4 d’11, l’esbart Som Riu d’Or presentarà l’espectacle de sainets «Història de la Festa de l’Arròs» al nou escenari instal·lat a la plaça Alfred Figueras. Tot seguit, l’entitat oferirà una actuació que inclourà els capgrossos i el recuperat i ja tradicional Ball del Puro.
A la 1 del migdia, l’Ajuntament acollirà la recepció oficial de les autoritats, que sortiran en cercavila fins al Bosquet, espai central de la festa, on tindrà lloc la benedicció i el repartiment de l’arròs. Aquest any, la parella homenatjada serà Ton Creus Tañà i Antònia Garcia Ballesta, reconeguts pel seu vincle amb la història i l’esperit de la celebració. El moment culminant arribarà a les 2 del migdia, amb el repartiment de l’arròs a la pista del Bosquet.
La festa continuarà a la tarda amb el lliurament de premis del concurs d’arrossos, el ball de cloenda dels gegants de la colla del municipi i la inauguració de l’exposició del 51è Concurs de Pintura Ràpida, amb entrega de guardons inclosa.
7mana de l’Arròs
Fins diumenge, una quinzena d’establiments de Sant Fruitós de Bages participen en la 7mana de l’Arròs, una proposta que convida veïns i visitants a descobrir la creativitat culinària local a través de plats on l’arròs és el gran protagonista.
Entre les activitats paral·leles, dissabte, a 2/4 de vuit del vespre, el Nexe – Espai de Cultura acollirà el col·loqui «La història del vi a Sant Fruitós», conduït per la historiadora Mireia Vila. L’activitat té un preu de 15 euros i inclou tast de vins i un plat d’arròs d’espigalls. Les entrades es poden reservar a www.santfruitos.cat.
Concurs de fotografia
Des del 5 de febrer i fins al dia 16, està en marxa el concurs fotogràfic de la Festa de l’Arròs. Publicant imatges a Instagram amb l’etiqueta #FestaArrosSFB2026 i mencionant @ajuntamentsantfruitos, els participants optaran a entrades per al Teatre Casal Cultural i a una boina commemorativa. Les publicacions que també etiquetin @arrosmontsia entraran en el sorteig d’un lot de productes Montsià.
Declarada d’Interès turístic per la Generalitat de Catalunya, la Festa de l’Arròs de Sant Fruitós és la celebració més emblemàtica del municipi.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu