Cardona encarrega un estudi tècnic del mur esfondrat per veure com hi actua
L’Ajuntament treballa en coordinació amb la Diputació per esbrinar les causes de l’esllavissada, amb previsió de tenir els resultats d’aquí a un mes
Un servei de peritatge encarregat per l’Ajuntament de Cardona està treballant sobre el terreny per determinar les causes que van ocasionar l’esfondrament d’una part del mur de contenció (d’uns 8 metres d’alçada i 10 d’amplada) que hi ha a una banda de l’avinguda del Rastrillo d’aquesta població, i decidir quina solució se li dona. Espera poder tenir els resultats aproximadament d’aquí a un mes, amb els quals es veurà l’abast de l’actuació que s’hi haurà de fer i com s’assumeixen els costos, segons que ha explicat l’alcaldessa, Lluïsa Aliste.
L’esllavissada, del 21 de gener, va coincidir amb un dels darrers episodis de pluja que hi ha hagut a la zona, i va afectar, almenys cinc vehicles que hi havia estacionats a la via, a banda de pals de la llum i cablejat elèctric, tot i que no es van lamentar danys personals.
El primer que es va fer és enretirar totes les pedres caigudes a la via i es va fer un reforç de contenció perquè no baixi més terra, si bé «ara pe ara no es pot assegurar que no caigui algun altre tros», i per això, en els propers dies la Diputació de Barcelona, que és la propietària de la via, ho acabarà de subjectar amb una malla fins que no arribi la solució definitiva. Mentrestant, també es van posar tanques per impedir l’aparcament al peu de l’avinguda que va resultar afectat per l’esfondrament, però s’hi pot circular tan en cotxe com a peu.
Ajuntament i Diputació treballen de forma coordinada en la resolució de la situació, que també implica privats i Patrimoni de la Generalitat, perquè és un terreny a la falda del castell, sosté Aliste. Explica que amb l’estudi, entre altres coses «volem veure quin nivell d’estabilitat presenta el mur, si la falda del castell va tenir alguna cosa a veure amb l’esfondrament, quines filtracions hi ha al terreny, o cap on circulaven les aigües...». A partir d’aquí, «haurem d’analitzar si n’hi ha prou amb reconstruir i reforçar la part que es va esfondrar, i si s’ha d’enderrocar més tros de mur, o tot sencer...», i també es determinarà com s’afronta la solució tant a nivell d’actuació com de costos. Tanmateix, Aliste ja avança que «l’Ajuntament de Cardona no ho pot assumir tot sol i haurem d’anar de la mà de la Diputació», mentre que, per la seva banda, «Patrimoni potser també tindrà algunes coses a fer a la falda del castell».
L’esfondrament va coincidir en un moment d’obres de millora de l’avinguda del Rastrillo que portava a terme la Diputació. Justament ara s’havia d’iniciar la fase de conversió d’aquesta avinguda en una plataforma única, però ara s’hauran d’esperar els resultats de l’informe.
