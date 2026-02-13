Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
La conductora va fer un canvi de sentit al peatge de Castellbell i el Vilar i va seguir en direcció contrària per allà on havia vingut fins que la van aturar el personal de l'àrea de servei
Es va creuar amb cotxes però, afortunadament, no va provocar cap accident
Una dona va conduir durant més de 5 quilòmetres en direcció contrària per l'Autopista Terrassa - Manresa. Segons les investigacions fetes per Mossos d'Esquadra, el vehicle que conduïa la dona, de 44 anys, va arribar al peatge de Castellbell i el Vilar, i com es pot veure a les imatges de les càmeres de seguretat, va entrar en una de les cabines de pagament, i al cap de poca estona va efectuar una maniobra de marxa enrere per sortir del carril de pagament. Tot seguit, va realitzar un canvi de sentit dins el mateix carril de circulació i va iniciar la conducció en sentit contrari durant aproximadament cinc quilòmetres en sentit Terrassa.
El Centre d’Emergències 112 va rebre diverses trucades alertant de la situació. Entre aquestes, la d’una conductora que es va trobar el vehicle de cara i que, malgrat el risc, va poder esquivar-lo sense resultar afectada. Afortunadament, no va provocar cap accident.
Davant la gravetat dels fets, el centre de control de l’autopista va mobilitzar els operaris situats a l’àrea de servei més propera, que es troba a 5 quilòmetres en direcció Terrassa, amb l’objectiu d’evitar que el vehicle continués circulant en direcció contrària. L’actuació coordinada va permetre interceptar el vehicle en aquesta zona i posar fi al risc generat per aquesta maniobra, aconseguint que la conductora accedís a la via en el sentit correcte.
Els fets van tenir lloc la matinada del 18 de novembre de 2025 a l’autopista C‑16, en el tram comprès entre els punts quilomètrics 41,5, el peatge, i 36, l'àrea de servei. Després de diverses gestions d’investigació, els Mossos del Grup de Recerca i Documentació (GRD) de l’Àrea Regional de Trànsit Central van denunciar aquesta conductora el passat 21 de gener com a presumpta autora d’un delicte de conducció temerària, atès el risc greu i evident que la seva conducta va suposar per a la resta d’usuaris de la via.
