Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vendaval històricCarnaval de SolsonaPlans cap de setmanaFesta de la LlumVideoclip RosalíaAtlètic-BarçaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages

La conductora va fer un canvi de sentit al peatge de Castellbell i el Vilar i va seguir en direcció contrària per allà on havia vingut fins que la van aturar el personal de l'àrea de servei

Es va creuar amb cotxes però, afortunadament, no va provocar cap accident

La dona arriba al peatge, fa marxa enrere i segueix en contra direcció

La dona arriba al peatge, fa marxa enrere i segueix en contra direcció

Mossos d'Esquadra

Eduard Font Badia

Manresa

Una dona va conduir durant més de 5 quilòmetres en direcció contrària per l'Autopista Terrassa - Manresa. Segons les investigacions fetes per Mossos d'Esquadra, el vehicle que conduïa la dona, de 44 anys, va arribar al peatge de Castellbell i el Vilar, i com es pot veure a les imatges de les càmeres de seguretat, va entrar en una de les cabines de pagament, i al cap de poca estona va efectuar una maniobra de marxa enrere per sortir del carril de pagament. Tot seguit, va realitzar un canvi de sentit dins el mateix carril de circulació i va iniciar la conducció en sentit contrari durant aproximadament cinc quilòmetres en sentit Terrassa.

El Centre d’Emergències 112 va rebre diverses trucades alertant de la situació. Entre aquestes, la d’una conductora que es va trobar el vehicle de cara i que, malgrat el risc, va poder esquivar-lo sense resultar afectada. Afortunadament, no va provocar cap accident.

Davant la gravetat dels fets, el centre de control de l’autopista va mobilitzar els operaris situats a l’àrea de servei més propera, que es troba a 5 quilòmetres en direcció Terrassa, amb l’objectiu d’evitar que el vehicle continués circulant en direcció contrària. L’actuació coordinada va permetre interceptar el vehicle en aquesta zona i posar fi al risc generat per aquesta maniobra, aconseguint que la conductora accedís a la via en el sentit correcte. 

Notícies relacionades

Els fets van tenir lloc la matinada del 18 de novembre de 2025 a l’autopista C‑16, en el tram comprès entre els punts quilomètrics 41,5, el peatge, i 36, l'àrea de servei. Després de diverses gestions d’investigació, els Mossos del Grup de Recerca i Documentació (GRD) de l’Àrea Regional de Trànsit Central van denunciar aquesta conductora el passat 21 de gener com a presumpta autora d’un delicte de conducció temerària, atès el risc greu i evident que la seva conducta va suposar per a la resta d’usuaris de la via.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

  1. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  2. El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
  3. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  4. Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
  5. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
  6. La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
  7. Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
  8. Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil

Última hora per als enamorats: vols amb fins a un 30% de descompte i un sorteig que pot pagar-te l’escapada

Última hora per als enamorats: vols amb fins a un 30% de descompte i un sorteig que pot pagar-te l’escapada

Sant Fruitós obre la inscripció per per al viatge al poble agermanat d’Alcalá del Valle

Sant Fruitós obre la inscripció per per al viatge al poble agermanat d’Alcalá del Valle

Enginy, creativitat i humor en el pregó infantil de la Festa de la Llum de Manresa a càrrec de l’escola Ítaca

Enginy, creativitat i humor en el pregó infantil de la Festa de la Llum de Manresa a càrrec de l’escola Ítaca

Sumem x Santpedor es posiciona: «Aquestes actituds violentes donen munició a la ultradreta»

Sumem x Santpedor es posiciona: «Aquestes actituds violentes donen munició a la ultradreta»

Rafa Yuste, president en funcions del Barça: «Allò del VAR va ser una vergonya, demanarem explicacions»

Rafa Yuste, president en funcions del Barça: «Allò del VAR va ser una vergonya, demanarem explicacions»

La Policia Local de Sant Fruitós frustra dues noves ocupacions en una setmana

La Policia Local de Sant Fruitós frustra dues noves ocupacions en una setmana

Bernat Sellés finalitza la seva participació als Jocs amb una desqualificació als 10 quilòmetres estil lliure

Bernat Sellés finalitza la seva participació als Jocs amb una desqualificació als 10 quilòmetres estil lliure

Vaga, clausura d’escoles per vent i rua a porta tancada per pluja: ¿com han viscut les famílies aquesta ‘setmana horribilis’ de Carnaval?

Vaga, clausura d’escoles per vent i rua a porta tancada per pluja: ¿com han viscut les famílies aquesta ‘setmana horribilis’ de Carnaval?
Tracking Pixel Contents