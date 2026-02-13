Un detingut i 28 identificats en una operació dels Mossos a Sant Vicenç de Castellet contra la reincidència
La Policia catalana va desplegar un dispositiu Tremall la tarda de dimecres a la població bagenca
1 persona detinguda i 28 d'identificades és el resultat d'un dispositiu Tremall que els Mossos d'Esquadra van desplegar aquest dimecres passat a Sant Vicenç de Castellet. Efectius de les unitats de seguretat ciutadana, ARRO i de paisà van patrullar al llarg de tota la tarda de dimecres d'aquesta setmana per la població del Bages sud amb l'objectiu de combatre la delinqüència multireincident, sobretot furts i robatoris repetits a la via pública. També té com a objectius detectar armes, drogues o persones buscades per la justícia.
Al llarg de les 4 hores que va durar el dispositiu, de manera itinerant, els agents van identificar 5 Vehicles i 28 persones, que sumaven un total de 51 antecedents.
Durant la tarda, els Mossos van detenir una de les persones identificades per trencament de condemna, i van fer 2 denúncies, una per portar un puny americà i l'altre per tinença de marihuana. Finalment, també una persona ha quedat investigada per un delicte contra la salut pública, per què portava a sobre una peça d'haixix, de 26 grams.
El dispositiu Tremall (o Pla Tremall) és un operatiu policial específic dels Mossos d’Esquadra, que a vegades es fa coordinadament amb policies locals i sovint Policia Nacional, malgrat aquest cop, a Sant Vicenç, van ser únicament agents de la policia de la Generalitat.
- Destinat a identificar, controlar i detenir delinqüents multireincidents.
- Creat l’any 2020 per combatre especialment furts i robatoris a Catalunya.
El nom Tremall ve d’un tipus de xarxa de pesca.
