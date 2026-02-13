Els fets ocorreguts durant el ple de Santpedor tensionen les relacions entre els grups municipals
Després dels fets ocorreguts el passat dimarts, 10 de febrer, la CUP va fer un comunicat on carregava contra Sumem i ERC
L'Ajuntament va respondre amb un escrit on lamentaven els aldarulls i condemnaven "qualsevol acte de violència"
Per la seva banda, Junts reclama la renúncia de Soteras i recrimina el comportament dels cupaires
El ple municipal celebrat a Santpedor el passat dimarts encara porta cua. La tensió viscuda durant la sessió ha sacsejat les relacions entre els diferents grups municipals. De fet, la CUP va emetre ahir un comunicat en què carregava durament contra Sumem i ERC. Per la seva banda, l’Ajuntament va condemnar els fets i va remarcar la seva responsabilitat de “garantir espais de trobada respectuosos i oberts al diàleg”. Junts també s’ha posicionat públicament, reclamant la renúncia de Jordi Soteras i retraient l’actitud dels cupaires.
La presa de possessió de Jordi Soteras com a regidor no adscrit, en substitució de Jordi Rojas, va generar el rebuig d’alguns grups polítics i del moviment popular, que es va concentrar a la plaça Gran U d’Octubre per reclamar la renúncia del nou membre del consistori. La jornada, marcada per un clima tens i convuls, va acabar amb la detenció de l’exregidor Aniol Vila per un presumpte delicte de resistència greu a l’autoritat.
“Santpedor diu prou a la complicitat amb l’extrema dreta”, apunten els cupaires a l’inici del comunicat, en què expressen la seva indignació pels fets ocorreguts durant el ple de dimarts. Segons la formació, l’entrada de Soteras com a regidor no adscrit suposa, de manera indirecta, la primera representació institucional d’Aliança Catalana al Bages. Tot i que a les eleccions municipals del 2023 formava part de la llista de Sumem x Santpedor, posteriorment va començar a militar en aquest partit d’extrema dreta. Per tot plegat, la CUP considera la seva incorporació al consistori “il·legítima” i un “frau democràtic”.
En aquest sentit, el grup polític assenyala Sumem com a principal responsable de la situació: “Aquest partit —Aliança Catalana— no es va presentar a les últimes eleccions municipals i ningú el va votar, però han aconseguit un regidor al nostre poble gràcies a Junts”. Soteras ocupava el novè lloc de la llista de Sumem el 2023 i la renúncia del fins ara regidor Jordi Rojas, així com la negativa dels sis candidats següents a assumir l’acta, ha facilitat l’entrada al consistori de l’actual vicepresident comarcal d’Aliança Catalana. “Sumem ha tolerat que l’extrema dreta ocupés un dels seus seients, trepitjant la voluntat expressada per la població santpedorenca”, denuncien els cupaires.
Durant la concentració de dimarts es van produir càrregues policials, una actuació que la CUP qualifica de “clarament desproporcionada”. El moment de màxima tensió va arribar abans de l’inici del ple, quan, segons el partit, els cossos de seguretat van permetre “descaradament” l’entrada de diversos militants d’Aliança Catalana mentre, en canvi, negaven l’accés a veïns del municipi. Un dels qui sí que va poder accedir a l’interior de la capella de Sant Andreu va ser Aniol Vila. Segons relata la CUP, l’exregidor “es va atrevir a denunciar aquesta situació i va acabar sent detingut, rebent un tracte agressiu i desproporcionat”.
Arran dels fets, la CUP ha exigit explicacions a l’alcalde de Santpedor, Agustí Comas, sobre l’organització del dispositiu policial i les ordres sota les quals va actuar. En el comunicat, la formació planteja diversos interrogants al batlle: qui va ordenar que els veïns no poguessin accedir al ple municipal; qui va donar instruccions a la Policia Local i als Mossos d’Esquadra per custodiar i garantir l’entrada de simpatitzants d’Aliança Catalana que, segons denuncien, “no eren ni del poble”; qui va decretar l’entrada dels Mossos a la capella de Sant Andreu, i qui va ordenar la detenció del company que “reclamava que el poble hi pogués accedir”.
La CUP també destaca que, “malgrat una situació insostenible, amb més d’un centenar de persones a la porta de la sala oposant-s’hi i amb una detenció completament innecessària”, ERC —que governa en minoria des del trencament del pacte— no va acceptar la demanda dels cupaires de suspendre el ple davant “la vulneració de drets democràtics” que, segons denuncien, s’estava produint. Davant aquesta negativa, els dos regidors de la CUP, Rubèn López i Aina Fernández, van abandonar la sala “per respecte a un poble que va sobrepassar amb dignitat la falsa normalitat d’ERC”.
L’Ajuntament lamenta els fets
Unes hores després de la publicació del comunicat de la CUP, l’Ajuntament de Santpedor també va fer pública la seva posició. Des del consistori han lamentat els fets i han subratllat que “entenem i defensem plenament el dret legítim de la ciutadania a manifestar-se i expressar lliurement les seves opinions. La participació, la discrepància i el debat formen part essencial d’una societat democràtica i plural”. Tanmateix, rebutgen “de manera clara i contundent qualsevol discurs feixista, racista, masclista, LGTBI-fòbic, així com qualsevol acte de violència, provocació, intimidació o alteració que impedeixi el funcionament de les institucions i el debat democràtic”.
Finalment, el consistori assegura que el seu compromís és “garantir espais de trobada respectuosos i oberts al diàleg, on totes les veus puguin ser escoltades sense situacions de confrontació violenta”, i reitera la seva voluntat de diàleg i la defensa ferma dels valors democràtics, de la llibertat d’expressió i de la convivència pacífica.
Sumem també es posiciona
Després de les acusacions rebudes i dels fets de dimarts, Sumem x Santpedor (Junts) també s’ha posicionat públicament a través d’un missatge a les xarxes socials. En primera instància, la formació ha denunciat el “frau democràtic” que suposa que Jordi Soteras “usurpi la representació que els votants de Santpedor ens van atorgar i l’utilitzi per representar un partit, Aliança Catalana, que no va obtenir cap vot a les últimes eleccions municipals”. Precisament per aquest motiu, asseguren que ja se li va exigir que renunciés a l’acta de regidor “per dignitat democràtica”.
En aquesta línia, des de Junts consideren “una falta de respecte a la democràcia i una immoralitat política” que el nou regidor hagi aprofitat la seva situació com a membre de les llistes de Sumem el 2023 per entrar al consistori com a regidor no adscrit “per defensar un ideari que no té res a veure amb el programa electoral pel qual ens van votar”.
D’altra banda, Sumem també ha retret a la CUP alguns dels comportaments de dimarts: “Lamentem els aldarulls que es van produir a la capella de Sant Andreu, en què es van veure implicats membres de la CUP, entre els quals el seu portaveu, amb un comportament impropi d’un càrrec institucional”. Segons el partit, aquestes actituds “violentes” donen “munició a la ultradreta, polaritzen la societat i malmeten la imatge del nostre poble”.
Finalment, la formació ha expressat el seu suport als cossos de seguretat i ha reafirmat el seu compromís amb una política “basada en la serenor, el respecte institucional i la responsabilitat pública”. “La democràcia s’enforteix quan el diàleg i la convivència prevalen per damunt de la confrontació, l’odi i la crispació”, conclouen.
