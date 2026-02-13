Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Policia Local de Sant Fruitós frustra dues noves ocupacions en una setmana

Una a la carretera de Vic i l'altra a l'Avinguda Joan Sanmartí

Un dels immobles on es intenar una ocupació i que la policia local va frustrar, en una ocasió anterior

Un dels immobles on es intenar una ocupació i que la policia local va frustrar, en una ocasió anterior / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS / Arxiu

Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages ha frustrat dues ocupacions il·legals aquesta setmana al municipi. La primera, la matinada de dilluns a dimarts, quan es va frustrar una ocupació d’un immoble situat a la carretera de Vic. Gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents van poder actuar amb rapidesa i impedir l’accés il·legal a l’habitatge, amb el suport dels Mossos d'Esquadra. Com a resultat de l’actuació, una persona va ser detinguda.

Així mateix, aquest dijous a la tarda es va frustrar un segon intent d’ocupació a l’avinguda Joan Sanmartí. La ràpida intervenció policial va permetre evitar novament l’accés a un immoble. Durant l’operatiu es van intervenir diverses eines utilitzades per forçar l’entrada i els presumptes autors van quedar investigats.

Des de l’Ajuntament es destaca la importància de la col·laboració ciutadana per poder actuar amb la màxima celeritat davant de qualsevol actitud sospitosa, i que cal posar-se en contacte amb la Policia Local a través del telèfon 696 99 77 26, en el cas de Sant Fruitós de Bages, o a través del 112.

