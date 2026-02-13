Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós obre la inscripció per al viatge al poble agermanat d’Alcalá del Valle

La visita tindrà lloc per Setmana Santa i el desplaçament es farà amb autocar

Una vista general d'Alcalá del Valle

Una vista general d'Alcalá del Valle

David Bricollé

David Bricollé

Sant Fruitós de Bages

Els veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages podran viatjar, un any més, al municipi agermanat d’Alcalá del Valle. Serà durant la Setmana Santa, concretament de l’1 al 5 d’abril.

La sortida des de Sant Fruitós de Bages tindrà lloc el dimecres 1 d’abril a les 7 de la tarda, des de la plaça Pau Casals. El viatge de tornada s’iniciarà des d’Alcalá del Valle el diumenge 5 d’abril a les 11 de la nit.

Sant Fruitós de Bages i Alcalá del Valle estan agermanats des de l’any 2003, fruit del gran nombre de santfruitosencs i santfruitosenques originaris d’aquest municipi de la província de Cadis.

El preu del bitllet d’anada i tornada és de 220 euros i, en cas que només es realitzi un dels recorreguts, el cost és de 150 euros. Els menors de 6 anys viatgen gratuïtament si van acompanyats d’un adult. L’Ajuntament assumeix el 50% del cost total del trajecte.

El viatge només es durà a terme si s’arriba a un mínim de 25 inscripcions. En cas que finalment s’hagi d’anul·lar, es retornarà l’import íntegre a totes les persones inscrites.

Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a l’àrea d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament fins al dilluns 23 de febrer a les 2 del migdia.

TEMES

