Sant Fruitós ofereix propostes de formació gratuïtes per trobar feina

El programa inclou cursos sobre com buscar les ofertes i tallers d'iniciació al treball de magatzem o d'administratiu en recursos humans

Regió7

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha programat per aquesta primavera vuit formacions gratuïtes adreçades a persones que es troben en recerca de feina o que volen millorar les seves competències personals i professionals, sota el paraigua dels Tallers Ocupa’t.

Les accions formatives aborden àmbits clau per millorar l’ocupabilitat, com la recerca activa de feina, la logística, la manipulació d’aliments o la formació específica per a majors de 45 anys, així com coneixements pràctics molt demandats pel mercat laboral.

Programa

El programa inclou un taller per tal de saber identificar les vies clau per a trobar feina més enllà de les ofertes publicades (20 de febrer); un curs de manipulació d’aliments (7 de març i 13 d’abril); un curs per aprendre a portar carretons (17 i 18 de març); un taller d'iniciació a la logística i al treball de magatzem (del 4 de març al 14 d’abril); un taller sobre com accedir a l’oferta pública de formació (31 de març); un curs sobre vies per trobar feina més enllà dels 45 anys (8, 9 i 10 d’abril); i una formació d’administratiu en recursos humans (27, 28 i 29 de maig).

Inscripcions

Totes les activitats són gratuïtes i les places són limitades. Per inscriure’s no és necessari estar en situació d’atur. Les persones interessades poden obtenir més informació i formalitzar la inscripció trucant als telèfons 93 878 97 02 o 93 878 89 83, o bé enviant un correu electrònic a sfb.ocupacio@santfruitos.cat o aguilarlan@santfruitos.cat.

